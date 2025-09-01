АРМА почало переговори про управління заводом напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало попередні ринкові консультації щодо управління заводом "Ромєрм" (Дніпропетровська обл.), арештованим виробником напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно", повідомила пресслужба агентства.

АРМА зазначило, що площа виробничого комплексу заводу "Ромєрм" становить 4 654,8 кв м. Він устаткований сучасним німецьким та італійським обладнанням, має автоматизований закритий цикл виробництва, власну трансформаторну підстанцію потужністю 100 тис. кВт. Незалежна оцінка активу — понад 558 млн грн.

Зазначається, що на території заводу розташований також гуртожиток для персоналу площею понад 2 тис. кв. м. Запуск підприємства може забезпечити до 1000 робочих місць у регіоні.

Як повідомлялося, виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" налагоджено 2008 року на заводі в Дніпропетровській області, яким керує юридична особа ТОВ "Ромєрм". Підприємство виробляє широкий асортимент заморожених напівфабрикатів.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромєрм" належить громадянину РФ і Мальти Іллі Александрову, 30% - швейцарському АТ "ЕБР Фінанцхолдинг АГ" (EBR Finanzholding AG). За дев'ять місяців 2021 року підприємство отримало 23 млн грн чистого прибутку і 100,5 млн грн виторгу.

Водночас Александрову належать повністю "Київ-Торг" і "Дніпро-Вендор", які реалізують вироблені на заводі в Чумаках напівфабрикати. Бюро економічної безпеки (БЕБ) у січні 2023 року передало в управління АРМА комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" та його корпоративні права, на які відомство наклало арешт у серпні 2022 року.

БЕБ обвинувачує підприємства Александрова в Україні в ухиленні від сплати податків у 2019-2021 роках на 150 млн грн. Найбільший в Україні комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів виробляв широкий асортимент заморожених напівфабрикатів: пельмені, хінкалі, вареники, млинці, котлети тощо.

Під маркою "Продукти Єрмоліно" виробляються також напівфабрикати в Калузькій області РФ, де "Єрмоліно" опікується також випуском кондитерських виробів.