США пропонують Україні розглянути можливість передачі в управління та власність АЕС – Білий дім

Президент США Дональд Трамп в розмові з президентом України Володимиром Зеленським запропонував передати в американське управління українські атомні електростанції, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час пресбріфінгу у середу.

"Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві. Американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", - сказала вона.