Інтерфакс-Україна
Економіка
18:03 25.07.2025

Вдосконалення НАБУ і САП - не в посиленні політичного контролю, а в підвищенні професійності і прозорості - УКАБ

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Вдосконалення НАБУ і САП - не в посиленні політичного контролю, а в підвищенні професійності і прозорості - УКАБ

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) вважає, що будь-яке обмеження незалежності антикорупційних органів — це крок назад для України, особливо у воєнний час, коли довіра до держави є критично важливою як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів, повідомила пресслужба асоціації в Facebook.

"Закон №12414 (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро і Спеціальної антикоррупційної прокуратури – ІФ-У) викликає серйозне занепокоєння, адже створює ризики політичного впливу на незалежні антикорупційні інституції та ставить під сумнів і без того непросту боротьбу з корупцією", - зазначається в заяві УКАБ.

Бізнес-об'єднання визнало, що діяльність НАБУ та САП є далекою від ідеалу. Існують численні питання до їхньої ефективності, об’єктивності та результативності. Українське суспільство добре пам’ятає випадки, коли окремі розслідування затягувались роками, а гучні справи не мали реальних наслідків.

"Шлях до вдосконалення цих органів — не в посиленні політичного контролю, а в підвищенні їхньої професійності, прозорості та підзвітності. Саме інституційна спроможність, а не зовнішній тиск, має стати запорукою довіри до антикорупційної системи", - резюмували в УКАБ.

Теги: #укаб #набу_сап

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