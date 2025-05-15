Інтерфакс-Україна
Економіка
09:58 15.05.2025

Ціни на свинину та борщовий набір у квітні істотно виросли, подешевшали яйця та зелень

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Ціни на свинину та борщовий набір у квітні істотно виросли, подешевшали яйця та зелень

В Україні станом на квітень 2025 року спостерігалася тенденція до здорожчання свинини та борщового набору, водночас вартість яєць і деяких тепличних овочів знизилась, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) у щомісячному моніторингу цін на харчові продукти.

Згідно з моніторингом, індекс борщу у квітні зріс на 19% - до 222 грн (на 3 л води), а за рік - на 52%.

Аналітики відзначили відчутне зростання цін овочів на ринку. Так, у квітні середня роздрібна ціна цибулі ріпчастої зросла на 82% порівняно з березнем - до 29,9 грн/кг (+91% порівняно до аналогічного періоду торік). Ціни на цей овоч залишатимуться високими до липня і залежатимуть від обсягів імпорту.

Упродовж квітня подорожчав буряк на 60% - до 46,9 грн/кг (+121% до минулого року), капуста – на 42%, до 72,5 грн/кг (+ 437% до минулого року), морква – на 14%, до 49,9 грн/кг (+342% відповідно). Основною причиною здорожчання цих овочів, за інформацією аналітиків, є суттєве скорочення пропозиції на тлі сезонного зменшення запасів.

Водночас спостерігалося здешевлення старої картоплі на 2% проти березня - до 34,4 грн/кг (+35% до минулого року), під тиском молодої картоплі, яка наразі коштує 80-130 грн/кг. Здешевлення молодої картоплі очікується вже із середини червня завдяки зростанню внутрішньої пропозиції.

На ринку м’яса у квітні найбільше зросла вартість свинячого ошийка – на 20%, до 330 грн/кг (+39% до минулого року). Наразі очікувати зниження цін не варто, адже наразі внутрішня пропозиція свинини скорочується. Це зумовлено зменшенням поголів’я свиней на 11% порівняно з минулим роком і зниженням забійної маси на 9% у першому кварталі 2025 року.

Водночас, на 6% подорожчала яловичина до 317 грн/кг (+14% відповідно до минулого року), куряче філе – на 5%, до 200 грн/кг (+29%), а курячі стегна за місяць подешевшали – на 4%, до 120 грн/кг (+8%).

Доволі стабільним у квітні був ринок молочної продукції, із коливанням цін на полицях супермаркетів у межах 1-6% залежно від товару. Проте порівняно з минулим роком більшість молочних продуктів істотно здорожчали: вершкове масло - на 72,5%, до 124 грн за 180 г (+2% до березня та +73% до минулого року), вершки 10% - до 35,4 грн за 200 г (+6% та +40% відповідно), а також сир "Голландський" - до 624 грн/кг (+3% та +38%).

Ринок бакалії у квітні також демонстрував стабільність. Зокрема, за 850 мл соняшникової олії покупцям довелося заплатити 76,1 грн, що на 2% більше, ніж у березні та на 30% більше, ніж торік. Ціна на рис залишилася незмінною порівняно з березнем - 50,1 грн/кг, що на 13% менше, ніж у квітні минулого року.

Водночас подешевшали яйця та салатні овочі. Десяток курячих яєць категорії С1 подешевшав до 72,3 грн (-5% до березня, але +50% до минулого року), а з настанням тепла експерти очікують подальшого здешевлення.

Істотно знизилися ціни й на огірки - до 53,5 грн/кг (-31% та -14% відповідно), помідори - до 99,5 грн/кг (-21% та - 7%). Така динаміка пояснюється збільшенням внутрішньої пропозиції тепличної продукції та стабільним рівнем імпорту. Водночас у наступні тижні ймовірне здешевлення огірків іще на 5-10%, резюмували в УКАБ.

Теги: #укаб #продукти #ціни

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