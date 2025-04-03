Інтерфакс-Україна

Економіка

13:48 03.04.2025

Вартість великоднього кошика в 2025 р. на 33% дорожча за минулорічну

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Вартість великоднього кошика в 2025 р. на 33% дорожча за минулорічну

Загальна вартість великоднього кошика в 2025 році коливатиметься від 426 грн до 1113 грн залежно від його наповнення, йдеться у щомісячному моніторингу цін на харчові продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Аналітики нагадали, що активізація попиту на головні складові великодніх витрат – паску, яйця, сир та м’ясні продукти - очікується у наступні два тижні.

"Оскільки в 2025 році 20 квітня Великдень святкують разом християни східного та західного обряду, то це збільшить попит на продукти харчування в цей період часу. Хоч споживча можливість населення суттєво не покращилась, але кожен готується до свята й ціни значно знижуватися не будуть. На вартість впливає також інфляція та сезонне зростання цін. Тож впродовж майже двох тижнів, які залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5-7%", – зазначили аналітики УКАБ.

Особливу увагу напередодні Великодня мають ціни на курячі яйця, вартість яких станом на 3 квітня зросла на 9% - до 76,4 грн (+30% порівняно до минулого року).

Експерти зазначають, що високий попит напередодні свята триматиме ціни на яйця на поточному рівні або може спровокувати подальше незначне коливання. Проте вже у травні пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції з господарств населення, що призведе до їх здешевлення приблизно на 25%.

Крім того, зріс цьогорічний індекс головної великодньої випічки. Зокрема, приготування трьох-чотирьох пасок вагою по 500-600 грамів за класичним рецептом обійдеться в 318,4 грн (+38,6% порівняно з аналогічним періодом торік).

Щодо інгредієнтів, то вершкове масло за рік здорожчало на 71% - до 121 грн за 200 грамів, молоко - 30 грн за 500 гр (+31%) та яйця - до 58 грн за 8 штук (+61%).

Окрім цього, для випікання паски потрібні борошно та цукор, які за останній місяць дещо подешевшали. Так, актуальна середня ціна борошна становить 25,5 грн/кг (-8%), а цукру - 32,6 грн/кг (-6%).

Водночас порівняно з минулим роком ці продукти були на 14% та 13% дорожчими, ніж на початку квітня 2024 року. Вартість 12 грамів дріжджів залишилася незмінною - 13 грн.

"Цьогорічна вартість великоднього кошика залежить від його наповнення. Бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн, що на 33% дорожче, ніж у 2024 році", - резюмували в УКАБ.

Теги: #укаб #великдень #подорожчання #кошик

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