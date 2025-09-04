Українські сири восени подорожчають на 5%, споживачі переходять на сирний продукт

Фото: Pixabay

Українські сировари восени традиційно очікують пожвавлення продажів, проте 2025 року вони планують підвищити ціни, орієнтовно, на 5%, що призвело до росту продажів найдешевшого сегменту – сирного продукту, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"Цього року сезонні надії може зіпсувати цінова ситуація: на фоні здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни — орієнтовно на 5%. Подорожчання українського сиру вже дає свої наслідки: імпорт зростає, а полиці магазинів усе частіше займає сирний продукт — дешевша альтернатива, яка стрімко набирає популярності серед споживачів", - зазначили аналітики.

Експерти акцентували, що завдяки нижчій вартості саме сирний продукт зараз демонструє найдинамічніше зростання реалізації. Для багатьох покупців саме ця продукція стає єдиним доступним варіантом на фоні постійного подорожчання "справжнього" сиру.

"У таких умовах сировари змушені ділити ринок не тільки з імпортом, а й з конкурентами в межах країни, які роблять ставку на більш доступний формат. Очікується, що тренд на зростання споживання сирного продукту збережеться й надалі", - резюмували в "Інфагро".