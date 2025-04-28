Розмір плати за проставлення апостилю буде збільшено з 3 травня

Міністерство юстиції України повідомляє про збільшення розмір плати за проставлення апостилю з 3 травня.

"Для фізичних осіб плата становитиме 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для юридичних осіб 0,35 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Плата справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проставлення апостилю, та округлюється до найближчих 10 гривень", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відповідно, за заявами поданими з 3 травня 2025 року, плата за проставлення апостилю у поточному році для фізичних осіб становитиме 610 грн, а для юридичних осіб – 1060 грн.