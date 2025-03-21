Продовольчі товари у березні продовжили дорожчати, перед Великоднем подешевшало тільки борошно

В Україні у березні 2025 року продовжують зростати ціни на продовольчі товари, причинами чого є зміни у попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок, повідомляється у продуктовому моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Зігдно з дослідженням, найбільше зростання цін зафіксовано у категорії овочів. Лідером серед подорожчання стали томати (+39% за місяць), що пов’язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився.

Суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць. Її вартість зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції, стверджують аналітики.

До товарів, що помітно подорожчали у березні, експерти віднесли і м`ясо. Наразі, куряча тушка додала в ціні 10%, філе – 7%, стегно – 5%. Водночас свинина демонструє помірне зростання (1-2%), а яловичина додала 4%.

"Таке здорожчання викликане стабільно високими витратами на корми, вартість яких поступово має стабілізуватись ", - вважають в УКАБ.

Ріст цін демонструють і яйця, що подорожчали на 10% за місяць, досягнувши середньої ціни 73,1 грн за десяток, майже зрівнявшись із ціною 2023 року за аналогічний період. Основні фактор впливу – вартість кормів і погодні умови.

Молочні продукти продовжують дорожчати, але темпи зростання дещо сповільнилися. Найбільше підвищились ціни на: молоко (+11%), сир голландський (+7%), вершки (+5%).

"Основними причинами зростання цін були: сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте збільшення надоїв молока повинно змінити цінову ситуацію на ринку з настанням тепла (орієнтовно кінець квітня)", - наголосили аналітики.

Відносно стабільними залишаються ціни на бакалійні товари, за винятком соняшникової олії, яка за місяць подорожчала на 4%, що пов’язано зі зростанням цін на насіння соняшника.

"Єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно, яке втратило 16% у вартості за місяць. Це можна пояснити передсвятковими акціями в супермаркетах і маркетинговими стратегіями мереж для збільшення обсягів продажів напередодні Великодніх свят ", - резюмували в УКАБ.