Інтерфакс-Україна

Події

14:12 02.04.2025

НАБУ повідомляє про викриття розкрадання при закупівлях продуктів харчування для ЗСУ на 733 млн грн

2 хв читати
НАБУ повідомляє про викриття розкрадання при закупівлях продуктів харчування для ЗСУ на 733 млн грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

"Про підозру повідомили: колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України; власниці пов’язаних компаній-постачальниць; двом керівникам компаній-постачальниць; фізичній особі. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) Кримінального кодексу України", - повідомляється на сайті НАБУ у вівторок.

За даними слідства, у 2022-23 роках забезпечення армії продуктами харчування відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів, що передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи. Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість.

"Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку). Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, в результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн, що підтверджено висновком комплексної товарознавчої та економічної експертизи. Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони України, відзначають у Бюро.

"Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн. Крім того, після внесення НАБУ і САП пропозицій щодо усунення причин та умов продуктової оборудки, Міноборони вжило відповідних заходів: порядок закупівлі наразі змінився, запроваджено окремі пілотні проєкти", - розповіли у НАБУ.

Слідство у справі триває, НАБУ і САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних до злочинних дій осіб.

Теги: #продукти_харчування #набу #розкрадання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 31.03.2025
НАБУ не виправдало очікувань суспільства щодо боротьби з топкорупцією - експерти

НАБУ не виправдало очікувань суспільства щодо боротьби з топкорупцією - експерти

15:50 27.03.2025
Доступність продуктів харчування в Україні у 2025р. становить 89% довоєнного рівня – KSE

Доступність продуктів харчування в Україні у 2025р. становить 89% довоєнного рівня – KSE

15:16 26.03.2025
НАБУ і САП скерували до суду справу про заволодіння понад 13,8 млрд грн коштів "Укрнафти"

НАБУ і САП скерували до суду справу про заволодіння понад 13,8 млрд грн коштів "Укрнафти"

14:24 26.03.2025
НАБУ заявило про спільну готовність з "Нафтогазом" до початку процедури повернення в Україну 1,6 млрд грн

НАБУ заявило про спільну готовність з "Нафтогазом" до початку процедури повернення в Україну 1,6 млрд грн

10:42 22.03.2025
"Нафтогаз" заперечує звинувачення НАБУ та САП у бездіяльності щодо повернення активів в Україну

"Нафтогаз" заперечує звинувачення НАБУ та САП у бездіяльності щодо повернення активів в Україну

21:05 21.03.2025
Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

12:26 21.03.2025
СБУ викрила розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

СБУ викрила розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

12:12 21.03.2025
Продовольчі товари у березні продовжили дорожчати, перед Великоднем подешевшало тільки борошно

Продовольчі товари у березні продовжили дорожчати, перед Великоднем подешевшало тільки борошно

12:54 20.02.2025
За закупку бійцям небезпечних для здоров’я продуктів судитимуть заступника командира в/ч

За закупку бійцям небезпечних для здоров’я продуктів судитимуть заступника командира в/ч

12:24 03.02.2025
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів КМДА, виділених на ремонт укриття для ліцею

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів КМДА, виділених на ремонт укриття для ліцею

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

Ексвіцемер Кам'янського був вбитий місцевим жителем з мотивів неповернення боргу

Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

Двоє киян планували підірвати адмінбудівлю райвідділу поліції у Львові, вони затримані

Сенатор Корі Букер виголосив промову з критикою Трампа й Маска тривалістю понад добу

ОСТАННЄ

Рух між станціями київського метро "Лісова" та "Дніпро" закриють на 5 та 6 квітня через ремонт Дарницького шляхопроводу

InfoScienceBot переходить у WhatsApp - Міносвіти

У Києві 1 квітня випало 43% місячної норми опадів

В Україні в четвер буде прохолодно, місцями невеликий дощ, у п'ятницю трохи потеплішає

Найкращий спосіб зупинити війну - це максимально посилити тиск на РФ, переконаний президент Фінляндії

Затримано одесита, який планував теракт у відділенні поліції на Одещині

Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

СБС оголошують набір у жіночий підрозділ безпілотних систем "Гарпії"

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants виходить на ринок Південної Кореї

У віці 65 років помер відомий американський актор Вал Кілмер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА