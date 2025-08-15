СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи (ГТС) України – протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тис. грн.

"Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала "блакитне" паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби" ГТС, - зазначає СБУ.

"Щоб виправдати злочин, ділки прикривались "винятковими обставинами" та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою. У такий спосіб учасники оборудки незаконно "викачали" з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами "схеми".

Наразі правоохоронці повідомили екскерівнику приватної компанії про підозру за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки).

Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.