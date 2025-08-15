Інтерфакс-Україна
Події
14:13 15.08.2025

СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

2 хв читати
СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи (ГТС) України – протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тис. грн.

"Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала "блакитне" паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби" ГТС, - зазначає СБУ.

"Щоб виправдати злочин, ділки прикривались "винятковими обставинами" та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою. У такий спосіб учасники оборудки незаконно "викачали" з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами "схеми".

Наразі правоохоронці повідомили екскерівнику приватної компанії про підозру за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки).

Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Теги: #розкрадання #сбу #газ #схема

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 15.08.2025
СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

14:52 14.08.2025
СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

10:21 14.08.2025
Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

Охоронець школи єдиноборств на Одещині разом із друзями коригував ворожі атаки

15:34 13.08.2025
СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

11:23 13.08.2025
Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми при закупівлях для сервісних центрів МВС

Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми при закупівлях для сервісних центрів МВС

18:52 08.08.2025
СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

12:18 04.08.2025
НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

12:08 04.08.2025
Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

18:36 02.08.2025
НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

18:05 02.08.2025
НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

ВАЖЛИВЕ

Білий дім оприлюднив повний склад делегації, яка зустрінеться з Путіним на Алясці

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Трамп вилетів на Аляску на саміт з Путіним

Макрон і Зеленський домовилися зустрітися після саміту на Алясці - ЗМІ

Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

Білий дім оприлюднив повний склад делегації, яка зустрінеться з Путіним на Алясці

Правоохоронці повідомили чотирьом депутатам з кількох областей про підозру в недекларуванні майна

Канада розглядає можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів

Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

Катарська QTerminals уклала меморандум з Україною щодо відновлення концесії порту "Ольвія" з умовами форс-мажору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА