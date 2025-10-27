"Вінницяобленерго" за 9 міс. зафіксувало понад 1300 випадків розкрадання е/е на сумму понад 58 млн грн

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Фахівці АТ "Вінницяобленерго" за січень-вересень 2025 року виявили 1319 випадків розкрадання електричної енергії на суму понад 58 млн грн, повідомила компанія на своєму сайті.

"До п’ятірки найрезонансніших випадків увійшли підприємства й установи, що свідомо втручалися у роботу лічильників, пошкоджували пломби або створювали умови для недообліку", - зазначили в обленерго.

Серед вказаних підприємств є виробники цегли, аграрні компанії, деревообробні цехи, м’ясопереробники та власники кафе.

Зокрема, підприємство, яке займається виробництвом цегли, розташоване на території структурної одиниці (СО) "Вінницькі Центральні ЕМ", вирішило "зекономити" й пошкодило пломбувальний матеріал, щоб отримати доступ до дооблікових кіл комерційного обліку. Нарахування за недообліковану е/е внаслідок порушення сягнуло понад 4,5 млн грн.

Своєю чергою втрутилася у роботу засобу обліку е/е аграрна фірма, що займається обробкою зерна на території СО "Вінницькі Східні ЕМ" – порушення було виявлено, нарахування за недообліковану е/е сягнуло понад 890 тис. грн.

Також втрутився у засіб комерційного обліку непобутовий споживач СО "Могилів-Подільських ЕМ", що займається виробництвом палет – нарахування за недообліковану е/е склало 539 тис. грн.

"Усім зазначеним споживачам вручені рахунки на оплату недооблікованої електричної енергії. У разі несплати матеріали справ будуть передані до суду", - наголосили в "Вінницяобленерго".

З початку 2025 року товариство подало понад 100 судових позовів проти порушників Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), які відмовилися добровільно сплачувати обсяги нарахувань. Відповідно до законодавства, крадіжка електроенергії передбачає не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність, нагадали в компанії.

