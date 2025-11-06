Ще одного посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у розкраданні майже 2 млн грн на каретах "швидкої"

Підозру у заволодінні грошима, виділеними на закупівлю запчастин для машин швидкої допомоги оголошено заступнику директора комунального об’єднання КО "Київмедспецтранс", повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, під час тендеру із залученням підконтрольних підприємств, посадовці КО "Київмедспецтранс" забезпечили перемогу у ньому потрібного підприємства, уклавши з ним договір на зальну суму 5,4 млн гривень. Надалі переможець постачав запчастини за завищеними цінами", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

Експертизами встановлено завищення цін на суму понад 1,9 млн грн. Відтак заступнику директора комунального об’єднання, який підписував договори, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб.

Аналогічну підозру вже вручено начальнику служби матеріально-технічного забезпечення КО "Київмедспецтранс", який організовував закупівлю.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Джерело: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=404221