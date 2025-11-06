Інтерфакс-Україна
Події
13:52 06.11.2025

Ще одного посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у розкраданні майже 2 млн грн на каретах "швидкої"

1 хв читати
Ще одного посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у розкраданні майже 2 млн грн на каретах "швидкої"

Підозру у заволодінні грошима, виділеними на закупівлю запчастин для машин швидкої допомоги оголошено заступнику директора комунального об’єднання КО "Київмедспецтранс", повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, під час тендеру із залученням підконтрольних підприємств, посадовці КО "Київмедспецтранс" забезпечили перемогу у ньому потрібного підприємства, уклавши з ним договір на зальну суму 5,4 млн гривень. Надалі переможець постачав запчастини за завищеними цінами", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

Експертизами встановлено завищення цін на суму понад 1,9 млн грн. Відтак заступнику директора комунального об’єднання, який підписував договори, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб.

Аналогічну підозру вже вручено начальнику служби матеріально-технічного забезпечення КО "Київмедспецтранс", який організовував закупівлю.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Джерело: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=404221

Теги: #київмедспецтранс #розкрадання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 27.10.2025
"Вінницяобленерго" за 9 міс. зафіксувало понад 1300 випадків розкрадання е/е на сумму понад 58 млн грн

"Вінницяобленерго" за 9 міс. зафіксувало понад 1300 випадків розкрадання е/е на сумму понад 58 млн грн

12:43 07.10.2025
Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

13:02 02.09.2025
Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

14:13 15.08.2025
СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

СБУ та Нацполіція викрили на Черкащині схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

12:08 04.08.2025
Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

13:46 30.07.2025
ДБР викрило схему розкрадань деревини посадовцями державних підприємств та лісництв на десятки мільйони гривень

ДБР викрило схему розкрадань деревини посадовцями державних підприємств та лісництв на десятки мільйони гривень

13:12 18.07.2025
Нацполіція викрила розкрадання коштів на реставрації Київської фортеці: оголошено підозру директору держінституту

Нацполіція викрила розкрадання коштів на реставрації Київської фортеці: оголошено підозру директору держінституту

13:19 17.07.2025
СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

10:27 16.07.2025
На розкраданні понад 22 млн грн через незаконні доплати викрито чотирьох посадовців філії АТ "Укрзалізниця"

На розкраданні понад 22 млн грн через незаконні доплати викрито чотирьох посадовців філії АТ "Укрзалізниця"

15:15 19.06.2025
Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ

Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ

ВАЖЛИВЕ

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

CCО уразили Волгоградський НПЗ

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

ОСТАННЄ

Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ

Двох людей поранено, серед них є дитина, через російську атаку на Сумщині

З-під завалів будинку в Кам’янському дістали тіло чоловіка, аварійно-рятувальні роботи завершено - ОВА

Знеструмлено 8 шахт на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ

Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

ЄК вітає угоду щодо міні-омнібусу оборони та можливість участі України в Європейському оборонному фонді

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

БЕБ сформувало атестаційні та кадрові комісії для переатестації та відбору працівників

Кличко: Київрада розгляне збільшення програми "Захисник Києва" ще на 1 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА