На розкраданні понад 22 млн грн через незаконні доплати викрито чотирьох посадовців філії АТ "Укрзалізниця"

Правоохоронці викрили директора філії одного з підприємств АТ "Укрзалізниця", двох його заступників та головну бухгалтерку, які організували механізм незаконного нарахування доплат працівникам апарату, повідомила Національна поліція України.

"Четверо посадовців вступили в змову та навесні 2022 року налагодили схему розтрати державних коштів. Всупереч рішення АТ "Укрзалізниця" про обмеження у період дії правового режиму воєнного стану в Україні нарахування премій, одноразових заохочень та інших додаткових виплат працівникам, які не задіяні на визначених роботах, спільники протиправно нараховували доплати до основної заробітної плати працівників", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

За понад 2 роки вони оформили понад 22 млн грн таких "надбавок", частину з яких отримувачі повертали зловмисникам.

Під час обшуків вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та гроші. На майно директора і головного бухгалтера (нерухомість, транспортні засоби, земельну ділянку) накладено арешт.

Організатору та учасникам ОЗГ інкримінують розтрату коштів в особливо великих розмірах, вчинену організованою групою, та службове підроблення документів (ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Директору та його заступникам суд застосував запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави, яку підозрювані внесли. Питання щодо запобіжного заходу останньому фігуранту вирішується.