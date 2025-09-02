Інтерфакс-Україна
13:02 02.09.2025

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Правоохоронці викрили колишнього керівника квартирно-експлуатаційних управлінь у двох областях та директора підконтрольного підприємства на розкраданні коштів, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Вони незаконно заволоділи коштами під приводом нібито "коливань на ринку" цін на електроенергію. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення", - вказується у повідомленні.

Як встановило слідство, до організації схеми причетний начальник квартирно-експлуатаційного управління, який свого часу обіймав ці посади у двох областях. Посадовець уклав низку договорів з підконтрольним товариством на постачання електроенергії для потреб військових підрозділів. Згодом умови контрактів було змінено без об’єктивних підстав – ціна на ресурс штучно завищувалася під приводом нібито "коливань на ринку".

Таким чином, організатори схеми незаконно заволоділи 25 млн грн, виділеними на забезпечення армії.

Поліцейські зібрали докази та повідомили ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівникові товариства про підозру. Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 – привласнення чи розтрата майна у великих розмірах та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби. Санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. 

