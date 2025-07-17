Інтерфакс-Україна
Події
13:19 17.07.2025

СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

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СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція за сприяння міністра оборони викрили зловмисників, які привласнили державні кошти, призначені для ремонту бронетехніки ЗСУ.

У телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що тільки за одним із задокументованих епізодів сума вкрадених асигнувань становила 5,4 млн грн.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні України.

"До схеми він залучив керівника місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. Відповідно до укладеної угоди, підрядники зобов’язувались відновити боєздатність БТРів для подальшого виконання завдань на фронті", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, військовий посадовець мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки. "Утім, він заплющив очі на те, що підрядники здійснювали лише "поверхневі косметичні" роботи, а бронетехніка залишилася непридатною до бойового застосування", - зазначають в СБУ.

Незважаючи на недоліки, чиновник підписав акт виконаних робіт, що стало підставою для нарахування бюджетних коштів на баланс підрядників.

Ініційована правоохоронцями інженерно-технічна судова експертиза підтвердила несправний технічний стан бронетранспортерів.

Наразі посадовець Міноборони підозрюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Теги: #міноборони #розкрадання

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