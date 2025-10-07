Інтерфакс-Україна
Події
12:43 07.10.2025

Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

1 хв читати
Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

Поліцейські Києва повідомили про підозру посадовцю "Київмедспецтрансу" у привласненні 1,9 млн грн, призначених для закупівлі автозапчастин для машин швидкої медичної допомоги.

"До заволодіння коштами міського бюджету причетний начальник служби матеріально-технічного забезпечення комунального об’єднання", - інформує поліція Києва у Телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією поліції, підозрюваний під час тендерної процедури підготував документи із завищеною очікуваною вартістю на предмет закупівлі — запчастини. Надалі, як зазначають в поліції Києва, у відкритих торгах здобуло перемогу підконтрольне підприємство, яке поставило товар на загальну суму 5,45 млн грн.

"Відтак, на підставі фіктивної націнки КО "Київмедспецтранс" сплатила постачальнику "зайві" 1,9 млн грн.", - йдеться в повідомленні.

Теги: #підозра #київмедспецтранс #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 07.10.2025
Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

11:35 07.10.2025
Поліція щодо інциденту на блокпості у Києві: викрадення чоловіка та насильницьких дій щодо його жінки не було

Поліція щодо інциденту на блокпості у Києві: викрадення чоловіка та насильницьких дій щодо його жінки не було

11:56 03.10.2025
Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

10:26 03.10.2025
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

15:25 01.10.2025
Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

Про підозру повідомлено посадовцю Держгеонадру – сприяв видобутку бурштину на Рівненщині

14:50 01.10.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

13:16 01.10.2025
Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

17:29 30.09.2025
Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

16:27 30.09.2025
Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

11:48 29.09.2025
Інстаграм-блогерку викрито в ухиленні від сплати податків майже на 11,5 млн грн

Інстаграм-блогерку викрито в ухиленні від сплати податків майже на 11,5 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

ОСТАННЄ

Самп'єрто запропонує ПА ОБСЄ приєднатися до коаліції щодо повернення українських дітей, яких депортувала РФ

Федерація страхових об’єднань України відкрила офіс у Брюсселі

Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ

Офіс генпрокурора: в 2025 році кількість самогубств та спроб суїциду серед дітей зросла на 17%

Вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства, йому повідомлено про підозру – прокуратура

РФ вчергове атакувала енергоінфраструктуру Харківщини, Чернігівщини і Сумщини, є знеструмлення у чотирьох областях

Верховний суд може поновити ексголову ОАСКу Вовка та суддів Мазур та Отрош - експерти

На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

Генпрокурор: за місяць роботи порталу "СтопТиск" поступило 44 звернення від підприємців, відновлено права 12 бізнесів

Уряди України та Литви активізують співпрацю у захисту критичної інфраструктури, – підписано меморандум

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА