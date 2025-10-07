Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

Поліцейські Києва повідомили про підозру посадовцю "Київмедспецтрансу" у привласненні 1,9 млн грн, призначених для закупівлі автозапчастин для машин швидкої медичної допомоги.

"До заволодіння коштами міського бюджету причетний начальник служби матеріально-технічного забезпечення комунального об’єднання", - інформує поліція Києва у Телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією поліції, підозрюваний під час тендерної процедури підготував документи із завищеною очікуваною вартістю на предмет закупівлі — запчастини. Надалі, як зазначають в поліції Києва, у відкритих торгах здобуло перемогу підконтрольне підприємство, яке поставило товар на загальну суму 5,45 млн грн.

"Відтак, на підставі фіктивної націнки КО "Київмедспецтранс" сплатила постачальнику "зайві" 1,9 млн грн.", - йдеться в повідомленні.