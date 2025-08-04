Інтерфакс-Україна
Події
12:08 04.08.2025

Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

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Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 серпня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), яким підтримані внесені Службою безпеки України пропозиції щодо 39 фізичних та 23 юридичних осіб, переважно російських, дотичних до незаконного вивезення зерна з окупованих територій України та розробки надр у цих регіонах.

Відповідний указ №579/2025 опублікований на сайті голови держави та набирає чинності з дня його опублікування. Рішенням РНБО доручено Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

З 23 підсанкційних компаній одна зареєстрована в Омані, одна в Єгипті і решта 21 мають російську реєстрацію, але 12 зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України, п'ять - у Краснодарському краї, Ростовській та Астраханській областях РФ, чотири – у Москві.

Підсанкційні особи або пов'язані з цими компаніями, або є капітанами суден тзв "тіньового флоту", який був задіяний у викраданні зерна з окупованих територій України. Одна особа має громадянську Оману, решта 38 – російське.

Як повідомлялося, у той же день Зеленський окремим указом запровадив інший пакет санкцій проти РФ, зокрема, проти тіньового флоту танкерів, що використовує РФ. Указом №578/2025 від 3 серпня санкції введені проти 94 осіб, громадян РФ, Індії, Грузії, Бангладеш та Китаю, а також п'яти юридичних осіб - "Арго Танкер Групп", "Газпромнєфть Шиппінг", "СКФ ЕКО", "СКФ Прирозломне", "СКФ ТМ" (всі зареєстровані в РФ).

Також Україна запровадила санкції проти керівництва провідних російських музеїв за участь у незаконному привласненні української культурної спадщини. Згідно з указом №580/2025 він 3 серпня, у санкційному списку 15 осіб, зокрема, директор Російського етнографічного музею Юлій Купін, а також Артем Сілкін і Галина Алексєєва, які балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв.

Теги: #зерно #санкції_рф #розкрадання

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