Інтерфакс-Україна
Події
13:12 18.07.2025

Нацполіція викрила розкрадання коштів на реставрації Київської фортеці: оголошено підозру директору держінституту

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Нацполіція викрила розкрадання коштів на реставрації Київської фортеці: оголошено підозру директору держінституту
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на реставрацію Башти № 4 Київської фортеці, повідомляє Головне управління Національної поліції України у місті Києві.

"За даними слідства, музей "Київська фортеця" уклав договір із науково-дослідним інститутом, співробітники якого мали розробити науково-проєктну документацію для реставрації та здійснення протиаварійних робіт історичної пам’ятки — Башти № 4 Київської фортеці", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Як в подальшому встановили правоохоронці, підрядник під час розробки кошторису не виконав низку передбачених договором робіт, а також завищив вартість певних з них. Зокрема необґрунтовано зросли "розцінки" на проведення окремих досліджень, а програма протиаварійних робіт або проєкт встановлення окремих видів конструкцій не були реалізовані взагалі.

"Службовець, будучи обізнаним про наявні недоліки в проектній документації, не вжив заходів щодо її виправлення та приведення у відповідність до умов замовника. В результаті, на рахунок установи з місцевого бюджету було безпідставно перераховано близько 260 000 гривень", - повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці затримали директора Українського державного науково-дослідного та проектного інституту "УкрНДІпроектреставрація" в кабінеті на робочому місці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Теги: #держбюджет #нацполіція #розкрадання

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