Нацполіція викрила розкрадання коштів на реставрації Київської фортеці: оголошено підозру директору держінституту
Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на реставрацію Башти № 4 Київської фортеці, повідомляє Головне управління Національної поліції України у місті Києві.
"За даними слідства, музей "Київська фортеця" уклав договір із науково-дослідним інститутом, співробітники якого мали розробити науково-проєктну документацію для реставрації та здійснення протиаварійних робіт історичної пам’ятки — Башти № 4 Київської фортеці", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.
Як в подальшому встановили правоохоронці, підрядник під час розробки кошторису не виконав низку передбачених договором робіт, а також завищив вартість певних з них. Зокрема необґрунтовано зросли "розцінки" на проведення окремих досліджень, а програма протиаварійних робіт або проєкт встановлення окремих видів конструкцій не були реалізовані взагалі.
"Службовець, будучи обізнаним про наявні недоліки в проектній документації, не вжив заходів щодо її виправлення та приведення у відповідність до умов замовника. В результаті, на рахунок установи з місцевого бюджету було безпідставно перераховано близько 260 000 гривень", - повідомляє Нацполіція.
Правоохоронці затримали директора Українського державного науково-дослідного та проектного інституту "УкрНДІпроектреставрація" в кабінеті на робочому місці.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.