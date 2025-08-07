Інтерфакс-Україна
Медицина
14:53 07.08.2025

Лабораторна діагностика від початку року здорожчала на 7-9% - "Сінево"

2 хв читати
Ціни на ринку лабораторних послуг від початку року зросли на 7-9%, повідомив заступник генерального директора "Сінево Україна" Микола Скавронський.

"Лабораторний бізнес є низькомаржинальним, відповідно що менші обсяги, то більшою є чутливість до зміни, наприклад, курсової різниці або цін на енергоресурси тощо. І в разі коливань цих чинників ринок, особливо невеликі гравці, будуть реагувати відповідно", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Скавронського, в першому півріччі 2025 року лабораторія, зокрема, поглиблювала співпрацю з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) в рамках Програми медичних гарантій (ПМГ).

"Співпраця з НСЗУ у першому півріччі 2025 року поглиблюється і розширюється порівняноз минулим роком. У першому півріччі наші послуги за ПМГ НСЗУ отримали близько 260 тис. українців, що на 16% більше, ніж торік. Зрештою, це дуже правильний стратегічний крок для системи громадського здоров’я, коли держава є головним закупівельником медичних послуг, а не люди самі собі призначають або лікарі лише "рекомендують", - зазначив він.

Коментуючи роботу мережі "Сінево" на деокупованих/прифронтових територіях України, Скавронський повідомив, що відділення мережі працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, три відділення працюють у Донецькій області, загалом 78 відділень працюють у Харьківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

В той же час від початку повномасштабного вторгнення через бойові "Сінево" зачинило відділення у Бахмуті, Селідовому, Каховці, Мелітополі, Маріуполі та інших тимчасово окупованих містах країни.

Скавронський наголосив, що на сьогодні мережа "Сінево" - єдина приватна лабораторія з національним охопленням. Вона представлена у 160 містах в усіх областях України.

"Наразі ми розглядаємо можливість відкриття декількох нових відділень, але рішення буде прийнято на основі оцінки, яка триває. Загалом цьогоріч фокус програми розвитку - на підвищенні доступності послуг лабораторної діагностики для населення, зокрема, через співпрацю з НСЗУ, а також розвиток бонусної програми лояльності: на сьогодні один із лшести клієнтів сплачують замовлення з використанням бонусів програми лояльності та впровадження нових послуг лабораторної діагностики і методик", - сказав він.

Теги: #діагностика #подорожчання

