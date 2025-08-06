Проблема з діагностикою на ПЕТ КТ виникла через нестачу циклотронів для виробництва радіофармпрепаратів – Ляшко

Проблема з проведенням діагностики онкозахворювань на ПЕТ КТ виникла через нестачу циклотронів для виробництва радіофармпрепаратів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Стосовно ПЕТ-КТ: проблема не в ПЕТ-КТ, проблема в циклотронах, які виробляють радіофармпрепарат, що використовується для дослідження - він живе приблизно впродовж чотирьох годин і доставляється до ПЕТ-КТ. Співпала ситуація, коли один із циклотронів заходить на регламентні роботи, а в другому виникла поломка", - сказав він в ході засідання парламентського комітету здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування у вівторок.

Ляшко повідомив, що в держбюджеті-2025 МОЗ передбачило понад 200 млн грн для модернізації циклотрона у лікарні "Феофанія", додаткове ПЕТ-КТ для цієї клініки було закуплено минулого року.

Крім того, в 2024 році були виділені кошти для ДП МЗУ для закупівлі циклотронів для Національного інституту раку (НІР) та Львівського медуніверситету.

"Ми будемо бачити: якщо коштів вистачає, то потенційно зможемо закупити ще й третій циклотрон для півдня нашої країни, який ми змонтувати на базі закладів державної форми власності. Таким чином ми охоплюємо всю країну, щоб закрити потребу в дослідження", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "наявних циклотронів мало, тому вже цього року в програмі медичних гарантій (ПМГ) запущено тариф на проведення ПЕТ-КТ-дослідження, щоб зацікавити бізнес рухатись в побудові циклотронів і ПЕТ-КТ і розширити послугу".

"Один із (приватних – ІФ-У) бізнесів уже на завершальній стадії запуску циклотрона в Волинській області з розміщенням ПЕТ-КТ", - сказав він.

Ляшко нагадав, що МОЗ впродовж кількох років планово працював над вирішенням проблеми діагностики онкозахворювань, закупив комп'ютерні томографи, апарати МРТ, лінійні прискорювачі та мамографи експертного класу з томосинтезом.

"На цьому питання закриття критичних потреб було врегульоване. Зараз різні стадії запуску цього обладнання проходять в кожному з онкоцентрів", - сказав він.