Інтерфакс-Україна
Медицина
11:52 06.08.2025

Проблема з діагностикою на ПЕТ КТ виникла через нестачу циклотронів для виробництва радіофармпрепаратів – Ляшко

2 хв читати

Проблема з проведенням діагностики онкозахворювань на ПЕТ КТ виникла через нестачу циклотронів для виробництва радіофармпрепаратів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Стосовно ПЕТ-КТ: проблема не в ПЕТ-КТ, проблема в циклотронах, які виробляють радіофармпрепарат, що використовується для дослідження - він живе приблизно впродовж чотирьох годин і доставляється до ПЕТ-КТ. Співпала ситуація, коли один із циклотронів заходить на регламентні роботи, а в другому виникла поломка", - сказав він в ході засідання парламентського комітету здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування у вівторок.

Ляшко повідомив, що в держбюджеті-2025 МОЗ передбачило понад 200 млн грн для модернізації циклотрона у лікарні "Феофанія", додаткове ПЕТ-КТ для цієї клініки було закуплено минулого року.

Крім того, в 2024 році були виділені кошти для ДП МЗУ для закупівлі циклотронів для Національного інституту раку (НІР) та Львівського медуніверситету.

"Ми будемо бачити: якщо коштів вистачає, то потенційно зможемо закупити ще й третій циклотрон для півдня нашої країни, який ми змонтувати на базі закладів державної форми власності. Таким чином ми охоплюємо всю країну, щоб закрити потребу в дослідження", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "наявних циклотронів мало, тому вже цього року в програмі медичних гарантій (ПМГ) запущено тариф на проведення ПЕТ-КТ-дослідження, щоб зацікавити бізнес рухатись в побудові циклотронів і ПЕТ-КТ і розширити послугу".

"Один із (приватних – ІФ-У) бізнесів уже на завершальній стадії запуску циклотрона в Волинській області з розміщенням ПЕТ-КТ", - сказав він.

Ляшко нагадав, що МОЗ впродовж кількох років планово працював над вирішенням проблеми діагностики онкозахворювань, закупив комп'ютерні томографи, апарати МРТ, лінійні прискорювачі та мамографи експертного класу з томосинтезом.

"На цьому питання закриття критичних потреб було врегульоване. Зараз різні стадії запуску цього обладнання проходять в кожному з онкоцентрів", - сказав він.

Теги: #віктор_ляшко #діагностика #онкозахворювання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 22.07.2025
МОЗ вже підписав 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами – Ляшко

МОЗ вже підписав 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами – Ляшко

17:29 22.03.2025
Міністр Ляшко задекларував 1,5 млн грн доходів і Škoda Octavia за 2024 рік

Міністр Ляшко задекларував 1,5 млн грн доходів і Škoda Octavia за 2024 рік

17:19 17.02.2025
Як запобігти мігрені: чи можливо це?

Як запобігти мігрені: чи можливо це?

15:52 01.11.2024
"Охматдит" повністю готовий до роботи в осінньо-зимовий період - Ляшко

"Охматдит" повністю готовий до роботи в осінньо-зимовий період - Ляшко

15:27 27.03.2024
Через війну в Україні не діагностують до 30% випадків туберкульозу

Через війну в Україні не діагностують до 30% випадків туберкульозу

17:45 31.07.2023
CSD LAB упровадила послуги фармакогенетичної лабораторної діагностики

CSD LAB упровадила послуги фармакогенетичної лабораторної діагностики

16:14 17.04.2023
В Україні відзначається низький рівень діагностування споріднених із гемофілією захворювань - пацієнти

В Україні відзначається низький рівень діагностування споріднених із гемофілією захворювань - пацієнти

15:58 13.01.2023
Багато препаратів для лікування раку відсутні в онкоцентрах та аптеках, роздрібні ціни на них за 2022 рік суттєво зросли – пацієнти

Багато препаратів для лікування раку відсутні в онкоцентрах та аптеках, роздрібні ціни на них за 2022 рік суттєво зросли – пацієнти

15:10 21.10.2022
Безкоштовна діагностика з виявлення орфанних захворювань у новонароджених тепер доступна у 12 областях України – заступниця голови ОП Соколовська

Безкоштовна діагностика з виявлення орфанних захворювань у новонароджених тепер доступна у 12 областях України – заступниця голови ОП Соколовська

09:18 25.02.2021
За консультаціями щодо онкозахворювань до медмережі "Добробут" у 2020 році звернулося понад 7 тис. людей

За консультаціями щодо онкозахворювань до медмережі "Добробут" у 2020 році звернулося понад 7 тис. людей

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

ОСТАННЄ

МОЗ планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів для пацієнтів від 40 років

ДП "МЗУ" уклало договір керованого доступу на закупівлю інноваційного онкопрепарату фармкомпанії Roche

Жінки з медичною освітою будуть взяті на військовий облік автоматично, без особистої присутності

Науковець Інституту ім.Філатова увійшов до складу експертів міжнародної спільноти офтальмологів Vision Academy

МОЗ розширив перелік дозувань ліків на основі канабісу, які виготовляються в аптеках

Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

Академія медицини грудного вигодовування закликає обмежити маркетинг виробників замінників грудного молока на медконференціях

Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу  відновити закупівлю інноваційних ліків для онкохворих киян

Мінсоцполітики готує комплексне бачення для перезавантаження системи протезування

Кабмін планує запустити гранти для виробників біонічних протезів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА