Міністр Ляшко задекларував 1,5 млн грн доходів і Škoda Octavia за 2024 рік

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив 1 млн 536 тис. 13 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році весь дохід становила заробітна плата - 1 536 013 грн, а його дочка задекларувала 30 235 грн доходів.

Також він зазначив у декларації 415,2 тис. грн, $7 тис. і 53 євро на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, Ляшко володіє земельною ділянкою (1,2 тис. кв. м) у Київській області, а дружина - квартирою (110,9 кв. м) у Броварах і земельною ділянкою (1,2 тис. кв. м) у Київській області.

Крім того, міністр має автомобіль Škoda Octavia A7 2018 року випуску і Škoda Octavia 2019 року випуску вартістю 630 тис. грн, право власності на який він набув в 2024 році.

Як повідомлялося, Ляшко задекларував 1,1 млн грн доходів за 2019 рік, 640 тис. грн доходів за 2020 рік, 764 тис. грн доходів за 2021 рік, 983 тис. грн доходів за 2022 рік і 1,1 млн грн доходів за 2023 рік.