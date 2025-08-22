Інтерфакс-Україна
13:22 22.08.2025

Вартість лікування пацієнтів з ахондроплазією становить 1,7 млрд грн – Ляшко

Вартість лікування орфанних пацієнтів з ахондроплазією становить 1,7 млрд грн, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

"Ахондроплазія – це 134 діток, які сьогодні стоять на обліку, вартість їхнього лікування по року становить 1,7 млрд грн. гривень. У нас орфанних захворювань понад 200, і ми розуміємо, про які суми коштів йде мова, коли говоримо про покриття лікуванням всіх орфанних захворювань", - сказав він під час "Години запитань до уряду" у парламенті у п’ятницю.

Він нагадав, що за ініціативи президента України в Україні був запущений неонатальний скринінг на 22 орфанних захворювання.

Ляшко також повідомив, що МОЗ готує бюджетний запит на 2026 рік.

"Міністерство фінансів довело інструктивний лист для формування проєкту бюджету на 2026 рік. Ми по максимуму включаємо у розрахунки ті суми, які є, що ми можемо покрити, і завжди показуємо додаткову потребу, в тому числі на лікарські засоби для орфанних захворювань", - сказав він.

Ахондроплазія - генетичне захворювання, що характеризується порушеннями росту кісток та хрящів.

