Рада призначила виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Верховна Рада ухвалила закон про виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування.

За відповідний законопроєкт №13627 у цілому проголосували 244 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Згідно із законом, щомісячну додаткову винагороду — 50 тис. грн під час стаціонарного лікування — отримуватимуть військовослужбовці, звільнені з полону, які потребують тривалого лікування. Виплати передбачені на весь період безперервного лікування, включно з переміщенням між медичними закладами.Особи, які добровільно здалися в полон або вчинили злочин проти України, не матимуть права на такі виплати.

За словами однієї з авторок законопроєкту, Анни Пуртової (фракція "Слуга народу"), звільнені з полону військовослужбовці часто мають захворювання, які потребують лікування протягом пів року і більше.

"Йдеться про такі захворювання, як онкологічні, гепатит або ті, що пов’язані з серцево-судинною системою", — сказала Пуртова на брифінгу.