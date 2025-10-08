Інтерфакс-Україна
Події
15:32 08.10.2025

Вартість капремонту хірургічного відділення Київської МКЛ №8 склала 26,5 млн грн

1 хв читати

Вартість капітального ремонту хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні №8 склала 26,5 млн грн.

Як повідомляється на сайті клініки, ще 19 млн грн на реалізацію проєкту надали партнери з благодійного фонду "Солідаріті".

В рамках робіт, у кожній палаті встановлено систему вентиляції, санвузол, кнопки виклику медсестер і камери відеоспостереження, що гарантує швидке реагування персоналу та комфорт пацієнтів.

Крім того, відділення стало повністю доступним для людей з інвалідністю, враховуючи всі вимоги інклюзивного середовища.

Щомісяця відділення приймає близько 280 пацієнтів, щороку — понад 3300 людей, серед яких тяжкохворі та поранені внаслідок бойових дій.

Теги: #вартість #клініка #ремонт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:53 04.10.2025
Арка "Укриття" на ЧАЕС нарешті повністю закрита після удару російського шахеда у лютому

Арка "Укриття" на ЧАЕС нарешті повністю закрита після удару російського шахеда у лютому

13:55 02.10.2025
ДТЕК закінчив реконструкцію 21 енергооб'єкта у Києві напередодні зими

ДТЕК закінчив реконструкцію 21 енергооб'єкта у Києві напередодні зими

17:59 09.09.2025
"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

15:05 09.09.2025
Київська влада шукає можливості збереження цін на проїзд в громадському транспорті – Кличко

Київська влада шукає можливості збереження цін на проїзд в громадському транспорті – Кличко

18:53 22.08.2025
Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

13:22 22.08.2025
Вартість лікування пацієнтів з ахондроплазією становить 1,7 млрд грн – Ляшко

Вартість лікування пацієнтів з ахондроплазією становить 1,7 млрд грн – Ляшко

16:17 24.07.2025
Вартість спецсесії ЄВІ становитеме 1176 грн

Вартість спецсесії ЄВІ становитеме 1176 грн

14:39 17.07.2025
У приватній клініці Києва помер пацієнт після введення препарату, лікарю повідомлено про підозру

У приватній клініці Києва помер пацієнт після введення препарату, лікарю повідомлено про підозру

14:56 12.07.2025
Вітренку не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів і збільшення вартості за контрактне навчання

Вітренку не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів і збільшення вартості за контрактне навчання

10:39 11.07.2025
Росія під час нічного бомбардування пошкодила 3 клініки в Харківській області

Росія під час нічного бомбардування пошкодила 3 клініки в Харківській області

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

"Інтерпайп" розпочав співпрацю з притулком для тварин "Пегас", яких понад 2000, зокрема, із зони бойових дій

Рада прийняла закон про створення НУР

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Цивінський: проблеми в БЕБ існують і саме тому очищення інституції є моїм пріоритетом

Держаудитслужба встановила фінансові порушення в роботі Переяславської лікарні інтенсивного лікування на 16,6 млн грн

Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС

Рада не змогла призначити суддів КС

Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА