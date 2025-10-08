Вартість капремонту хірургічного відділення Київської МКЛ №8 склала 26,5 млн грн

Вартість капітального ремонту хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні №8 склала 26,5 млн грн.

Як повідомляється на сайті клініки, ще 19 млн грн на реалізацію проєкту надали партнери з благодійного фонду "Солідаріті".

В рамках робіт, у кожній палаті встановлено систему вентиляції, санвузол, кнопки виклику медсестер і камери відеоспостереження, що гарантує швидке реагування персоналу та комфорт пацієнтів.

Крім того, відділення стало повністю доступним для людей з інвалідністю, враховуючи всі вимоги інклюзивного середовища.

Щомісяця відділення приймає близько 280 пацієнтів, щороку — понад 3300 людей, серед яких тяжкохворі та поранені внаслідок бойових дій.