15:32 08.10.2025
Вартість капремонту хірургічного відділення Київської МКЛ №8 склала 26,5 млн грн
Вартість капітального ремонту хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні №8 склала 26,5 млн грн.
Як повідомляється на сайті клініки, ще 19 млн грн на реалізацію проєкту надали партнери з благодійного фонду "Солідаріті".
В рамках робіт, у кожній палаті встановлено систему вентиляції, санвузол, кнопки виклику медсестер і камери відеоспостереження, що гарантує швидке реагування персоналу та комфорт пацієнтів.
Крім того, відділення стало повністю доступним для людей з інвалідністю, враховуючи всі вимоги інклюзивного середовища.
Щомісяця відділення приймає близько 280 пацієнтів, щороку — понад 3300 людей, серед яких тяжкохворі та поранені внаслідок бойових дій.