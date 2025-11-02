Оприлюднення в соцмережах фрагменту судмедекспертизи у справі меддому "Одрекс" порушує принцип нерозголошення матеріалів розслідування – АПМЗ

Оприлюднення у соціальних мережах фрагменту судово-медичної експертизи у справі, що стосується лікарів медичного дому "ОДРЕКС", порушує принцип нерозголошення матеріалів досудового розслідування, вважають члени Асоціації приватних медичних закладів (АПМЗ).

"У соціальних мережах з’явився фрагмент судово-медичної експертизи у справі, що стосується лікарів медичного дому "ОДРЕКС". З опублікованого тексту випливає, що для встановлення причинно-наслідкового зв’язку між проведенням курсів поліхіміотерапії та настанням смерті пацієнта слідство планує залучити до експертної комісії лікаря з фахом "клінічна онкологія" або "гематологія". Сам факт появи такого документа у відкритому доступі викликає глибоке занепокоєння. Це є порушенням принципу нерозголошення матеріалів досудового розслідування", - йдеться в заяві асоціації.

Крім того, в АПМЗ вважають, що оприлюднення фрагменту експертизи "створює ризик впливу або тиску на експертів, які можуть бути залучені до проведення подальших експертиз".

"Виходячи з оприлюдненого фрагмента, є підстави припускати, що органи досудового розслідування можуть шукати лікаря, який погодиться надати висновок, що підтверджує наявність лікарської помилки", - вважають в АПМЗ.

Асоціація наголошує, що "проведення будь-яких судово-медичних чи клінічних експертиз повинно здійснюватися виключно на основі доказів, медичних протоколів і принципів неупередженості".

"Ми закликаємо лікарів-онкологів, гематологів та всіх медичних фахівців усвідомлювати рівень професійної, правової та етичної відповідальності за участь у подібних процесах. Підпис під не об’єктивною чи упередженою експертизою може мати серйозні наслідки не лише для долі колеги, але й для довіри до всієї медичної спільноти. Будь-які прояви тиску, маніпуляцій або спроб дискредитації лікарів мають бути публічно засуджені", - заявляють в асоціації.

"Закликаємо професійні спільноти - онкологів, гематологів, судово-медичних експертів - до консолідації навколо принципів доброчесності, етики та взаємної підтримки", - підкреслили в АПМЗ.

Як повідомлялося, двох лікарів клініки "Одрекс" звинувачують в смерті 62-річного пацієнта клініки бізнесмена Аднана Ківана, який рік проходив лікування онкологічного захворювання в медичному домі "Одрекс". Ківан помер 27 жовтня 2024 року. В ході розслідування 24 жовтня 2025 року слідчі вручили підозри завідувачу хірургічним відділенням №2, хірургу-онкохірургу Віталію Русакову та клінічному онкологу й хіміотерапевту Марині Білоцерковській.