Харків’янин, який під виглядом поїздок на дачу збирав відомості для російського ФСБ про розташування ЗСУ і техніки, проведе 15 років у в'язниці

Салтівський окружний суд Харкова виніс обвинувальний вирок 21-річному мешканцю облцентра, який під виглядом поїздок на дачу шпигував за українськими військовими і їхньою технікою.

"Суд визнав винним 21-річного чоловіка у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, що у жовтні 2024 року харківʼянин був завербований співробітником ФСБ РФ через телеграм: він надав куратору письмове зобов'язання про співпрацю, а також відео, на якому ще раз підтвердив свою готовність працювати на російську спецслужбу.

Чоловік обрав псевдонім "Тайсон" і погодився збирати розвіддані. Як повідомив речник УСБУ в Харківській Області Владислав Абдула, під виглядом поїздок на дачу поблизу передової фігурант відслідковував позиції артилерії та радіолокаційних комплексів ППО, які захищають місто. Крім цього, він шукав на місцевості сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військ, щоб передати відповідні координати.

Українці спецслужбовці викрили харківʼянина у січні 2025 року. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

У суді чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся.

Вирок не набрав чинності. Триває строк на апеляційне оскарження.