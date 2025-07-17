У приватній клініці Києва помер пацієнт після введення препарату, лікарю повідомлено про підозру

Лікар та фельдшер приватної клініки Києва намагалися заспокоїти пацієнта і вкололи йому антипсихотичний препарат, після чого у пацієнта зупинилося серце і він помер, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 29-річному лікарю одного з приватних медичних закладів у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці.

Згідно з повідомленням, киянин перебував на стаціонарному лікуванні в приватній клініці, де надають допомогу пацієнтам з алкогольною залежністю. В медзаклад його доправили з ознаками алкогольної інтоксикації.

Встановлено, що під час надання медичної допомоги пацієнта не обстежували, не провели лабораторні дослідження та не встановили жодного діагнозу. Тобто зібрали лише анамнез захворювання.

"Надалі стан чоловіка погіршувався, він почав поводити себе неадекватно, відтак лікар та фельдшер намагалися заспокоїти пацієнта. Для цього йому вкололи антипсихотичний препарат, що мав зменшити збудження та знизити активність чоловіка", - зазначають в прокуратурі.

Втім, після введення цього препарату стан пацієнта різко погіршився — у нього зупинилося серце. Попри проведену реанімацію, чоловік помер.

За інформацією прокуратури Києва, судово-медична експертиза підтвердила наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями лікаря та настанням смерті.

"Інструкція до медичного препарату, який вводили пацієнту, вимагає проведення ЕКГ задля виявлення можливих патологій серця, чого не зробили", - наголошується в повідомленні.