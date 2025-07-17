Інтерфакс-Україна
Події
14:39 17.07.2025

У приватній клініці Києва помер пацієнт після введення препарату, лікарю повідомлено про підозру

2 хв читати

Лікар та фельдшер приватної клініки Києва намагалися заспокоїти пацієнта і вкололи йому антипсихотичний препарат, після чого у пацієнта зупинилося серце і він помер, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 29-річному лікарю одного з приватних медичних закладів у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці.

Згідно з повідомленням, киянин перебував на стаціонарному лікуванні в приватній клініці, де надають допомогу пацієнтам з алкогольною залежністю. В медзаклад його доправили з ознаками алкогольної інтоксикації.

Встановлено, що під час надання медичної допомоги пацієнта не обстежували, не провели лабораторні дослідження та не встановили жодного діагнозу. Тобто зібрали лише анамнез захворювання.

"Надалі стан чоловіка погіршувався, він почав поводити себе неадекватно, відтак лікар та фельдшер намагалися заспокоїти пацієнта. Для цього йому вкололи антипсихотичний препарат, що мав зменшити збудження та знизити активність чоловіка", - зазначають в прокуратурі.

Втім, після введення цього препарату стан пацієнта різко погіршився — у нього зупинилося серце. Попри проведену реанімацію, чоловік помер.

За інформацією прокуратури Києва, судово-медична експертиза підтвердила наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями лікаря та настанням смерті.

"Інструкція до медичного препарату, який вводили пацієнту, вимагає проведення ЕКГ задля виявлення можливих патологій серця, чого не зробили", - наголошується в повідомленні.

Теги: #клініка #смерть #пацієнт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 11.07.2025
Росія під час нічного бомбардування пошкодила 3 клініки в Харківській області

Росія під час нічного бомбардування пошкодила 3 клініки в Харківській області

13:49 26.06.2025
Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

19:16 19.06.2025
У Стрийському ТЦК помер чоловік, призначено службове розслідування

У Стрийському ТЦК помер чоловік, призначено службове розслідування

09:52 12.06.2025
В Одеській області поліцейські розслідують два кримінальних провадження стосовно смерті немовляти

В Одеській області поліцейські розслідують два кримінальних провадження стосовно смерті немовляти

11:25 06.05.2025
Помер письменник Валерій Шевчук

Помер письменник Валерій Шевчук

14:00 28.04.2025
Українські пластичні хірурги об'єдналися для допомоги ЗСУ та розвитку реконструктивної медицини

Українські пластичні хірурги об'єдналися для допомоги ЗСУ та розвитку реконструктивної медицини

18:48 18.04.2025
В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0

В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0

14:23 22.03.2025
Поліцейські встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у столичній приватній клініці

Поліцейські встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у столичній приватній клініці

15:56 10.12.2024
Зруйнована приватна клініка, поранені четверо осіб через удар по Запоріжжю

Зруйнована приватна клініка, поранені четверо осіб через удар по Запоріжжю

16:45 18.05.2023
Клініка Сил оборони Японії лікуватиме поранених українських військових, перші двоє бійців прибудуть у червні

Клініка Сил оборони Японії лікуватиме поранених українських військових, перші двоє бійців прибудуть у червні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

Зеленський про очікування від нового уряду: Маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні Сил оборони

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

ОСТАННЄ

Кабмін посилив охорону Китаївського археологічного комплексу в Києві

Мінкультури запускає електронний Реєстр базової мережі закладів культури

До Державного бібліотечного фонду України повернуто 8 історичних книг з Німеччини

Мінсоцполітики: шахраї маскуються під ініціативу "Пакунок школяра"

Зеленський запросив Ченцова в Київ на час зміни уряду

Майбутній перший віцепрем’єр анонсує запуск 5G, масштабування інновацій в оборонці та посилення МОН

Мецола і фон дер Ляєн привітали Свириденко з призначенням на посаду прем'єра

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

В Україні в найближчі дві доби очікуються значні дощі та грози

СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА