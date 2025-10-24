Співвласник столичної клініки намагався передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи, що це не їхня дитина - прокуратура

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці повідомили про підозру співвласнику столичної клініки репродуктивної медицини та її менеджеру, які намагалися передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи, що це не їхня дитина.

В телеграм-каналі в п'ятницю Київська міська прокуратура повідомляє, що сімейна пара з Китаю приїхала до України для того, щоб скористатися послугами програми сурогатного материнства, які надає столична приватна клініка.

За інформацією прокуратури, сурогатна матір народила для пари двійнят – хлопчика та дівчинку.

"Надалі задля того, щоб іноземці офіційно могли стати батьками дітей та зареєструвати їх, провели генетичну експертизу. Експертиза встановила, що чоловік не є батьком дівчинки, рідним йому є лише хлопчик", - зазначається в повідомленні.

В прокуратурі наголошують, що, знаючи це, представники клініки все одно намагалися передати дівчинку сімейній парі, допомагаючи їм через суд визнати батьківство, щоб забрати дитину.

"Зрештою подружжя повернулося до Китаю з народженим в Україні сином. Дівчинку ж керівники клініки залишили на няню в орендованій квартирі у Києві, поки не вирішиться питання у суді", - уточнюють в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього. Натомість їх метою було віддати дитину іноземцям, які оплатили народження двох дітей.

Новонароджена дівчинка, яка з’явилась на світ у Києві в травні цього року від сурогатної матері, зараз перебуває під опікою держави, правоохоронці встановлюють, хто її батьки.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру співвласнику приватної клініки репродуктивної медицини та менеджеру клініки, які намагалися віддати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи що це не їхня дитина.

Їх підозрюють у незакінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною та незаконній посередницькій діяльності щодо удочеріння дитини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 169 КК України).