Інтерфакс-Україна
Події
29.10.2025

Киянин без дозволів побудував приміщення у прибережній зоні о.Тельбін та здав його в оренду під клініку

Правоохоронці повідомили про підозру киянину, який без дозволів побудував приміщення у прибережній зоні озера Тельбін та здав його в оренду під клініку, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в середу.

Встановлено, що 63-річний киянин - директор товариства з обмеженою відповідальністю, без будь-яких дозволів збудував на земельній ділянці біля озера Тельбін нежитлове приміщення, прибудоване до вже існуючої будівлі.

"Згодом він здав будівлю в оренду під приватний медичний заклад", - уточнюють в прокуратурі.

"Ділянка землі, де без дозвільних документів звели будівлю, входить до прибережної зони захисної смуги, де будь-яке будівництво заборонене", - наголошується в повідомленні.

