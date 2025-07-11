Інтерфакс-Україна
Події
10:39 11.07.2025

Росія під час нічного бомбардування пошкодила 3 клініки в Харківській області

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Росія під час нічного бомбардування пошкодила три медичних заклади в Харківській області.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зокрема, агресор пошкодив пологовий будинок, стоматологічну поліклініку та міську лікарню.

У пологовому будинку пошкоджено понад 40 вікон, пацієнти не постраждали, але будуть евакуйовані в інший заклад.

Стоматологічна поліклініка через влучення дрона зазнала значних руйнувань та не підлягає відновленню.

У міській лікарні у Чугуєві вибито понад 200 вікон та 100 дверей, поранення отримали двоє працівників та двоє пацієнтів.

Загалом за даними Харківської ОВА, минулої доби в області внаслідок обстрілів одна людина загинула, 14 – постраждали.

Теги: #пошкодження #клініка #харківська_область

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