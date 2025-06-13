Інтерфакс-Україна
Події
08:14 13.06.2025

Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

1 хв читати
Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

Понад три тисячі обвинувальних актів передано до суду з початку року, повідомило Державне бюро розслідувань у п'ятницю.

"За січень-травень 2025 року ДБР направило до суду 3 тис. 314 обвинувальних актів щодо 3 тис. 573 осіб. Серед них: 3 народні депутати; 2 члени Кабінету міністрів; 10 суддів; 576 правоохоронців; 21 податківець; 43 митники; 52 працівники Державної кримінально-виконавчої служби; 71 працівник Державної лісової охорони; 38 рятувальників та працівників органів цивільного захисту", - йдеться в релізі ДБР.

За цей період працівники ДБР також повідомили про підозру 7 тис. 477 особам і затримали 944 людини.

Наразі ДБР розслідує 193 тис. 28 кримінальних проваджень. Цьогоріч розпочато 90 тис. 480, завершено — 11 тис. 210 проваджень.

 

Теги: #обвинувачення #дбр #суди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 11.06.2025
Пошкодження Софії Київської внаслідок збройних атак РФ має бути розслідувано в міжнародних судах - Точицький

Пошкодження Софії Київської внаслідок збройних атак РФ має бути розслідувано в міжнародних судах - Точицький

15:40 10.06.2025
Танковий полігон на Дніпропетровщині, який використовували для посівів, повернутий Міноборони - ДБР

Танковий полігон на Дніпропетровщині, який використовували для посівів, повернутий Міноборони - ДБР

13:37 10.06.2025
Адвокат з м. Дніпро на керівних посадах в правоохоронному органі набув 16 квартир у Львові - ДБР

Адвокат з м. Дніпро на керівних посадах в правоохоронному органі набув 16 квартир у Львові - ДБР

12:55 10.06.2025
За державну зраду на 15 років засуджено експравоохоронця з Луганщини

За державну зраду на 15 років засуджено експравоохоронця з Луганщини

11:54 10.06.2025
ДБР викрило переплату майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових частин на Дніпропетровщині

ДБР викрило переплату майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових частин на Дніпропетровщині

14:11 09.06.2025
ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому керівнику одного з управлінь сил логістики ЗСУ

ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому керівнику одного з управлінь сил логістики ЗСУ

15:32 06.06.2025
ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича

ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича

00:22 31.05.2025
ВАКС закликав ДБР діяти виключно у межах, передбачених законодавством

ВАКС закликав ДБР діяти виключно у межах, передбачених законодавством

17:30 28.05.2025
ДБР затримало правоохоронця з Одещини за організацію схеми втечі за кордон ухилянтів

ДБР затримало правоохоронця з Одещини за організацію схеми втечі за кордон ухилянтів

10:16 27.05.2025
Судитимуть екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях

Судитимуть екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Українські підрозділи "потроху відштовхують" окупанта на Сумщині - Зеленський

ОСТАННЄ

Іранські дрони у найближчі кілька годин досягнуть Ізраїлю, якщо їх не перехоплять на шляху - ЗМІ

ЦПД: Наше завдання зараз - вистояти і зберегти державу, ми впораємось з цим у єдності

Модернізація госпітальної мережі має стати інструментом підвищення якості меддопомоги – думка

Глава МЗС України у пʼятницю відвідає Чехію

ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

У Гуманітарному комітеті Ради заявили про потребу у визначенні правового статусу пам'ятки археології на Поштовій площі в Києві

Іранські високопосадовці і вчені-ядерники загинули внаслідок атаки Ізраїлю по об'єктах в Ірані

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

13 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Іран планує жорстку відповідь на атаку Ізраїлю – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА