Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

Понад три тисячі обвинувальних актів передано до суду з початку року, повідомило Державне бюро розслідувань у п'ятницю.

"За січень-травень 2025 року ДБР направило до суду 3 тис. 314 обвинувальних актів щодо 3 тис. 573 осіб. Серед них: 3 народні депутати; 2 члени Кабінету міністрів; 10 суддів; 576 правоохоронців; 21 податківець; 43 митники; 52 працівники Державної кримінально-виконавчої служби; 71 працівник Державної лісової охорони; 38 рятувальників та працівників органів цивільного захисту", - йдеться в релізі ДБР.

За цей період працівники ДБР також повідомили про підозру 7 тис. 477 особам і затримали 944 людини.

Наразі ДБР розслідує 193 тис. 28 кримінальних проваджень. Цьогоріч розпочато 90 тис. 480, завершено — 11 тис. 210 проваджень.