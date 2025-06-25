Інтерфакс-Україна
Події
11:36 25.06.2025

Обвинувачення проситиме ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

2 хв читати
Обвинувачення проситиме ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

Обвинувачення буде просити Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначити віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буйленко заявив журналістам, що обвинувачення буде просити заставу в 120 млн грн, розуміючи, що скорше за все застава буде внесена.

Раніше Чернишов попросив перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді, яке має відбутися в середу. ВАКС відклав обрання запобіжного заходу на 26 червня.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.

Теги: #вакс #обвинувачення #чернишов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 25.06.2025
ВАКС відклав обрання запобіжного заходу Чернишову на 26 червня

ВАКС відклав обрання запобіжного заходу Чернишову на 26 червня

10:48 25.06.2025
Чернишов просить перенести судове засідання з обрання йому запобіжного заходу

Чернишов просить перенести судове засідання з обрання йому запобіжного заходу

17:12 24.06.2025
ВАКС 25 червня обиратиме запобіжний захід Чернишову

ВАКС 25 червня обиратиме запобіжний захід Чернишову

17:34 23.06.2025
САП повідомив про вручення підозри Чернишову

САП повідомив про вручення підозри Чернишову

17:31 23.06.2025
Чернишов після розмови з НАБУ: мав конструктивний діалог, ознайомлююся з усіма наданими документами

Чернишов після розмови з НАБУ: мав конструктивний діалог, ознайомлююся з усіма наданими документами

14:54 23.06.2025
Чернишов прибув до НАБУ для з’ясування ситуації

Чернишов прибув до НАБУ для з’ясування ситуації

18:06 22.06.2025
Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

14:55 21.06.2025
Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

12:51 20.06.2025
ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні

ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні

11:12 20.06.2025
Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня

Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня

ВАЖЛИВЕ

ВАКС відклав обрання запобіжного заходу Чернишову на 26 червня

Зеленський на саміті НАТО проведе низку зустрічей, зокрема з Трампом

Рютте назвав Гаазький саміт трансформаційним, очікуючи рішення щодо 5% ВВП на оборону, нарощування ВПК та підтримки України

Оприлюднено остаточну редакцію статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

ОСТАННЄ

Рубіо: Якщо США введуть нові санкції проти РФ, це позбавить можливості діалогу щодо України

Глава МЗС Фінляндії закликає до посилення тиску на Путіна задля припинення вогню в Україні

Фармкомпанія "Інтерхім" підтримала ініціативу з відтворення маріупольського панно Алли Горської "Боривітер"

Зеленський на саміті НАТО проведе низку зустрічей, зокрема з Трампом

На Київщині затримано громадянина США, який понад 30 років переховувався від правосуддя за сексуальні злочини проти дітей

Кравченко призначив трьох заступників генпрокурора

Велика Британія закупить у США 12 літаків F-35, здатних нести ядерні боєголовки

У Харкові затримали агентку РФ, яка передала військовим ЗСУ замінований скутер

Британія вперше надає Україні ракети ППО, оплачені з доходів від російських активів, - ЗМІ

Рубіо на Раді НАТО-Україна: Є лише дипломатичне рішення війни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА