Завершено капітальний ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" – мер

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5744

Капітальний ремонт аварійного шляхопроводу біля метро "Дарниця" у Києві завершено, рух ділянкою повністю відновлено, повідомив мер Києва Віталій Кличко у п’ятницю.

"Відкрили рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро "Дарниця". Відсьогодні на шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут №29. А відзавтра свою роботу відновлять тролейбуси №№50, 50к", - поінформував Віталій Кличко.

Він нагадав, що реконструкцію аварійного об’єкту було розпочато у грудні 2024 року. До цього шляхопровід, зведений ще 1963 року, жодного разу капітально не ремонтували. Кличко впевнений, що завдяки реконструкції зменшиться аварійність. Крім того, під час реконструкції враховано принципи безбар’єрності, наголосив міський голова.

"Мостовики встановили опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно. Влаштували нове асфальтобетонне покриття, оновили комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне, бар’єрне огородження та шумозахисні екрани. Облаштували суміжні вело-пішохідні тротуари. Важливим етапом реконструкції став демонтаж опори шляхопроводу, яка була розташована під спорудою на Броварському проспекті. Дорожники винесли її за межі проїжджої частини. Це рішення покращить пропускну здатність автотранспорту та зменшить аварійність", - зазначив Кличко.

Мер наголосив, що місто оновлює мости і шляхопроводи, бо це важливо для безпеки та зручності киян і гостей столиці.