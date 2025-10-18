МАГАТЕ повідомило про початок ремонтних робіт на ЛЕП до ЗАЕС

Фото: https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo

Розпочалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач (ЛЕП) до Запорізької АЕС після 4-тижневого перебою, йдеться у повідомленні МАГАТЕ у суботу у соцмережі X із посилання на генерального директора агентства Рафаеля Маріано Гроссі.

"Відновлення електропостачання поза майданчиком має вирішальне значення для ядерної безпеки. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту", – наголосив Гроссі.

Він уточнив, що ремонтні роботи почалися після встановлення місцевих зон припинення вогню.

Як повідомлялося, 23 вересня цього року ЗАЕС стався 10-й блекаут з початку окупації станції – була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми, "Дніпровська" 750 кВ.

Станція перейшла на споживання електроенергії, яку виробляють аварійні дизель-генератори, головним чином для водяних насосів, що охолоджують паливо в шести зупинених реакторах, а також відпрацьоване паливо.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 2 жовтня заявив, що РФ навмисне відключила електроенергію на Запорізькій АЕС, яку вона отримувала з енергосистеми України, аби провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми, заявив.

Гендиректор МАГАТЕ лише 10 жовтня після переговорів з Україною та РФ повідомив, що відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України – через лінії електропередач "Дніпровська" та "Феросплавна-1". За його словами, ремонт ліній електропередачі необхідний по обидва боки лінії фронту, в місцях, віддалених на кілька кілометрів від самої станції.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

ЗАЕС до повномасштабної війни мала доступ до десяти ЛЕП. В останні роки їх кількість скоротилася до двох, з яких одна лінія "Феросплавна-1" 330 кВ була втрачена 7 травня цього року.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.