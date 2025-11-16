Інтерфакс-Україна
11:12 16.11.2025

У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

З 17 до 21 листопада у Києві змінять маршрути трамваїв №№11, 12, 16 та 19 через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській, повідомляє пресслужба КМДА.

Як уточнюють у КП "Київпастранс", щоденно з 10:00 до 17:00 трамваї курсуватимуть: маршрути №№11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка; маршрут №19 – від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут автобуса №19-Т за маршрутом: "від вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка; у зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі", - інформує КМДА.

