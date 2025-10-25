Інтерфакс-Україна
12:03 25.10.2025

Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

Двом лікарям повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що привело до смерті відомого одеського забудовника, повідомила Національна поліція України.

"62-річний бізнесмен протягом кількох місяців проходив лікування онкологічного захворювання у приватному медичному закладі Одеси. Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно попереджуваною: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та належного лікування він міг прожити значно довше", - йдеться у повідомлені.

За інформацією Нацполіції, лікарі приватної клініки припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. "Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерт", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань зібрали достатньо доказів, які підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між неналежними діями медичних працівників і настанням смерті пацієнта.

На підставі зібраних матеріалів лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медичного закладу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років.

Готується клопотання про цілодобовий домашній арешт та відсторонення фігурантів від займаних посад.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

За інформацією Офісу генпрокурора, йдеться про відомого бізнесмена, власника однієї з найбільших девелоперських компаній в України та медіа.

