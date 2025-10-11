Інтерфакс-Україна
20:45 11.10.2025

Експрезидент США Байден проходить курс променевої терапії від раку

Колишній президент США Джо Байден проходить курс променевої терапії від раку простати, діагностованого в травні, повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію поширену речником Байдена у суботу.

"В рамках плану лікування раку простати президент Байден наразі проходить курс променевої терапії та гормонального лікування", — цитує речника Reuters.

Байден, якому наступного місяця виповниться 83 роки, у вересні пройшов процедуру, відому як операція Моса, для видалення ракових клітин зі шкіри. У травні колишній президент-демократ повідомив, що у нього діагностували метастатичний рак простати. Його команда заявила, що хвороба є агресивною, але чутливою до гормонів, що означає, що вона, ймовірно, піддається лікуванню.

 

