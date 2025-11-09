Байден звинуватив Трампа у руйнуванні не тільки Білого дому, а й демократії в США

46-й президент США Джозеф Байден розкритикував політику нинішнього американського лідера Дональда Трампа і заявив, що той зруйнував не тільки Білий дім, а й демократію в країні, передає CNN.

"Я знав, що Трамп збирається зруйнувати країну, але, зізнаюся, не уявляв, що це буде справжня куля для руйнування. Це ідеальний символ його президентства. Трамп зруйнував не тільки Білий дім, а й Конституцію, верховенство закону, саму нашу демократію", – заявив Байден на урочистому вечорі, організованому в Омасі Демократичною партією Небраски.

Під "руйнуванням Білого дому" експрезидент мав на увазі знесення східного крила будівлі для того, щоб побудувати бальний зал площею 8,3 кв. м.

Байден зазначив, що "демократія – це не даність" і навіть в Америці вона не гарантована нічим. Тому необхідно обирати лідерів, які захищають демократію.

Байден не погодився з твердженням Трампа, що його президенство принесло "золотий вік" США.

"Зараз він каже, що ми, цитую, живемо в "золотому столітті". Єдине золото – це те, що він вішає на камінну полицю. Чесно кажучи, ваші дії ганьблять нас як націю", – сказав він, маючи на увазі позолочені прикраси, додані Трампом в Овальний кабінет.

Як повідомлялося, 21 жовтня Трамп повідомив, що на території Білого дому за кошти приватних джерел американських патріотів та великих компаній розпочали будівництво бальної зали на місці східного крила будинку.

