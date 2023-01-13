Багато препаратів для лікування раку відсутні в онкоцентрах та аптеках, роздрібні ціни на них за 2022 рік суттєво зросли – пацієнти

Багато препаратів для лікування онкологічних захворювань нині відсутні в онкоцентрах та аптеках, при цьому роздрібні ціни на них за 2022 рік суттєво зросли, на деякі майже вдвічі, повідомила віцепрезидентка громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк.

"У цей період багато препаратів для лікування онкозахворювань відсутні в онкоцентрах. Ба більше, пацієнти не можуть їх придбати самостійно через відсутність в аптеках. Це прості хіміопрепарати, яких завжди було багато - паклітаксел, оксаліплатин тощо. На препарати, які є в аптечній мережі ціни дуже зросли, тому багато пацієнтів змушені відмовитися від лікування", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Романюк, протягом 2022 року "деякі ліки подорожчали на 50%, деякі в рази".

"Нині дуже багато пацієнтів про це пишуть і телефонують. Але все ж таки більше пацієнтів наразі у паніці, що препарати взагалі відсутні і в аптеках, і в онкоцентрах. У нас працює гаряча лінія для онкопацієнтів "Пацієнт має право", і більшість дзвінків нині саме про ліки", - сказала вона.

За словами Романюк, "наразі в онкоцентрах відсутня велика кількість онкопрепаратів, таких як оксаліплатин, цисплатин, паклітаксел, трастузумаб, капецитабін, карбоплатин, гозерелін, ритуксимаб та багато інших. Медзаклади та пацієнти не можуть їх придбати самостійно через відсутність цього переліку в аптеках і дистриб'юторів. Такого не було вже багато років", - сказала вона.

Романюк зазначила, що "залишки препаратів є переважно в областях, з яких виїхала більша частина пацієнтів". Водночас пацієнти, які готові їхати до інших регіонів для лікування, не можуть одержати його в онкоцентрах інших регіонів, "бо їм відмовляють через прописку, що є порушенням умов Програми медичних гарантій (ПМГ)".

"Наразі ще більш актуально постало питання оперативного розвезення ліків із медзакладів, адже міграцію пацієнтів неможливо спрогнозувати на рік уперед", - сказала вона.

За словами Романюк, пацієнти скаржаться на відсутність, зокрема, таких препаратів, як трастузумаб, оксаліплатин та інших, постачання яких очікується наприкінці першого кварталу цього року.

При цьому через дефіцит онкопрепаратів в онкоцентрах та в аптеках пацієнти з більшою ймовірністю можуть зустріти злочинців, які продають контрабандні та підроблені ліки.

"Люди шукають, де можуть, саме зараз велика ймовірність того, що можна зустріти шахраїв, які користуються ситуацією, що склалася", - наголосила вона.

Крім того, Романюк повідомила, що питання дефіциту лікарських засобів для лікування онкозахворювань було розглянуто на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування у середу.

Під час засідання комітету, в.о. гендиректора ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) Едем Адаманов зазначив, що однією з причин дефіциту є, зокрема, некоректне визначення потреби на 2021-2022 роки.

"Це була принципова позиція команди, яка була, і тому деякі препарати були замовлені на всю країну в дуже невеликій кількості, наприклад такий препарат, як оксаліплатин на всю країну було замовлено в кількості 3800 флаконів, тоді як річна потреба 40 тис. флаконів", - сказав він.

Окрім того, Адаманов повідомив, що для вирішення проблеми МЗУ змінили графіки постачань препаратів, закуплених коштом 2022 року, і перші постачання деяких препаратів розпочнуться вже в січні.

МЗУ також провели переговори з низкою міжнародних фармкомпаній про надання лікарських засобів для лікування онкології як гуманітарної допомоги.

"Дві компанії вже погодилися, ми чекаємо на документи, у міжнародній упаковці будуть поставлені європейські препарати", - сказав він.