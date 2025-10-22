Рада підтримала правку про збільшення фінансування на держзакупівлі ліків

Верховна рада підтримала правку про збільшення фінансування на держзакупівлю ліків до 15 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Іншу важливу поправку нашого комітету парламент підтримав. Вона стосується збільшення фінансування на закупівлю лікарських засобів. У бюджеті-2026 заплановано рекордні 15 млрд грн на централізовані закупівлі, однак цієї суми недостатньо для покриття всіх потреб", - написав він у Facebook.

Радуцький зазначив, що загалом проєкт бюджету, поданий до Ради урядом, передбачає 258 млрд грн (6,3% загального обсягу) на медицину, що на 38,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Серед ключових пріоритетів: підвищення зарплат лікарів первинної ланки та екстреної медицини до 35 тис. грн, запровадження чекапів для людей старших за 40 років, розширення програми "Доступні ліки", розвиток медичної реабілітації та психологічної допомоги.

Уряд має опрацювати депутатські пропозиції до проєкту бюджету та повернути документ до Верховної Ради для затвердження у цілому до кінця жовтня.

Як повідомлялося, за пудсумками 2025 року завдяки додатковому фінансуванню загальний обсяг медичних закупівель складе 14,4 млрд грн при закладених на початку року у бюджеті 11 млрд грн.