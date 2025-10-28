Farmak співчуває команді "Оптіма-Фарм" у зв’язку з втратою центрального складу, намагатиметься не допустити дефіциту ліків

Фармацевтична компанія Farmak (АО "Фармак", Київ) висловлює співчуття команді фармдистриб’ютора СП "Оптіма-Фарм" у зв’язку з втратою центрального складу, намагатиметься не допустити дефіциту ліків і змін у логістиці.

"В першу чергу, ми висловлюємо щирі співчуття команді "Оптіма-Фарм" у зв’язку зі втратою центрального складу. Farmak розуміє усі виклики, з якими зіштовхується наразі компанія, адже ми теж втратили ключовий склад підприємства навесні 2022 року. Головне – що не постраждали люди, все інше, ми віримо, буде налагоджено. Ми розуміємо, що така суттєва втрата готової продукції не буде безслідною для ринку. Проте впевнені, що, скоординувавши зусилля всіх учасників ринку та Міністерства охорони здоров’я України, ми не допустимо дефіциту лікарських засобів на ринку чи кардинальних змін у логістиці", - повідомили у компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

В той же час, Farmak зазначає, що не вбачає потреби у додаткових нових регуляторних ініціативах.

"Натомість, вважаємо, що із потенційних рішень, які могли би уникнути основних ризиків зі сталістю ланцюга постачання лікарських засобів, – дозволити дистриб’юторам на визначений період часу використовувати склади, які не мають сертифікації GDP (Належної практики дистрибуції). За аналогією, як це було впроваджено на початку повномасштабної війни для прийому гуманітарної допомоги ліками. При цьому передбачити фактичне дотримання умов зберігання фармацевтичної продукції", - зазначили у Farmak.

В фармкомпанії зазначили, що "значне занепокоєння викликає той факт, що втрата складу лікарських засобів на суму 4 млрд грн, у поєднанні із нещодавнім рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо накладення штрафу на двох найбільших дистриб’юторів, "Оптіма-Фарм" та "БаДМ", у розмірі 4,8 млрд грн, можуть призвести до відсутності ліквідних коштів у дистриб’юторів для оплати продукції постачальникам".

"Це, у свою чергу, призведе до відсутності коштів у виробників для закупівлі сировини та пакувальних матеріалів, виплат заробітних плат співробітникам тощо", - зазначили в компанії.

Farmak також повідомив, що "на знищеному складі "Оптіма-Фарм" знаходилася значна кількість наших лікарських засобів – за попередньою оцінкою, до 15% від усього запасу товарів компанії, що перебуває на складах цього дистриб’ютора".

"При цьому, ми готові оперативно, за відповідними запитами МОЗ та ринку, перелаштувати виробничі плани так, щоб дефіциту продукції на ринку не було", - підкреслили у фармкомпанії.

Наразі "Оптіма-Фарм" не прокоментувала ситуацію зі знищенням складу

Як повідомлялося, російська атака на Київ 25 жовтня знищила склад та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії "Оптіма-Фарм", на складі було знищено фармпродукції на суму близько $100 млн. Раніше, 28 серпня поточного року росіяни в результаті ракетної атаки на Київ вже обстрілювали фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".

Напередодні, 24 жовтня АМКУ прийняв рішення, що не буде зупиняти дію свого рішення про штраф щодо двох великих фармацевтичних дистриб’юторів ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", які оскаржили рішення комітету в суді. АМКУ оштрафував дистриб’юторів за те, що протягом березня 2020-грудня 2023 років "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" майже одночасно встановлювали однакові та/або подібні ціни на лікарські засоби (зокрема, "Спазмалгон", "Евказолін аква" та інші) за відсутності обʼєктивних причин на ринку для вчинення таких дій, та оштрафував "БаДМ" "Оптіма-Фарм, ЛТД" на загальну суму понад 4,8 млрд грн (2, 374 млрд грн "БаДМ" та 2,432 млрд грн "Оптіма-Фарм, ЛТД").

"Оптіма-Фарм" є другим за розміром фармацевтичним дистрибʼютором після "БаДМ". Компанія працює на українському ринку 31 рік. Власником компанії є Андрій Губський, він не веде публічної активності. За інформацією Forbes Україна, його бізнес із часткою 33% і 12 аптечними складами загальною площею 70 000 кв. м залишається одним з найбільших на фармринку.