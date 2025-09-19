Інтерфакс-Україна
Фармкомпанія "Дарниця" відвантажила першу партію ліків до Лівії

Фармацевтична компанія ПрАТ "Дарниця" відвантажила першу партію ліків до Лівії.

Як повідомляє фармвиробник у пресрелізі, перша партія складалася з 13 найменувань лікарських засобів, в тому числі знеболювальних, антибіотиків, протиалергійних та інших лікарських засобів.

Стандарти виробництва "Дарниці" підтвердила офіційна перевірка Міністерства охорони здоров’я Лівії, компанія отримала GMP-сертифікат Лівії.

Як повідомлялося, видання "Економічна правда" у середу написало, що ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) призупинила виробництво через переповненість складів, яка виникла через конфлікт з аптечними мережами.

Компанія не прокоментувала цю ситуацію, за оцінками представників аптечних мереж зниженню попиту на продукцію фармкомпанії "Дарниця" могло сприяти те, що компанія не знизила відпускні ціни після скасування маркетингових платежів аптекам, а також підвищення цін наприкінці 2024-початку 2025 року. Серед препаратів, на які "Дарниця" безпідставно підвисила ціни частина учасників ринку називала "Цитрамон-Дарниця", який на аптечних поличках замінили більш дешеві аналоги, зокрема "Цитрамон" виробництва фармкомпанії "ЛубниФарм".

Фармкомпанія "Дарниця" - лідер фармринку України у натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

