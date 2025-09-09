Фармкомпанія Farmak в 1-му півріччі вийшла на ринки Китаю, Судану, Катару та Оману

Фармкомпанія Farmak (ПАО "Фармак", Київ) в січні-червні 2025 року вийшла на ринки Китаю, Судану, Катару та Оману.

Як повідомила компанія в пресрелізі, Farmak експортує, зокрема, препарати для анестезії, контрастні засоби для проведення МРТ, гормональні та кардіологічні ліки, офтальмологічні й протиалергічні препарати, а також засоби, що впливають на травну систему та обмін речовин тощо.

Загалом наразі компанія постачає продукцію до понад 60 країн світу.

Як повідомлялося, у 2024 році група компаній Farmak придбала британську групу компаній A&S Pharma Holdings Ltd, а також маркетингову компанії Symphar у Польщі.

І січні-червні Farmak зареєстрував ще чотири нових лікарських препарати у Великій Британії, збільшивши кількість зареєстрованих в цій країні препаратів до восьми.

ПАТ "Фармак" у 2024 році збільшила чистий прибуток 5,3% - до майже 1,64 млрд грн, за підсумками 2023 року - на 18% порівняно до 1,557 млрд грн.

Група компаній Farmak – це глобальний фармацевтичний бізнес з виробничими потужностями в Україні та Іспанії та з міжнародними представництвами та компаніями у 11 країнах світу. Продукція компанії експортується до понад 60 країн, включаючи 15 країн ЄС.

Кінцевим бенефіціарним власником "Фармака" є голова наглядової ради Філя Жебровська (80% акцій компанії).