Інновації, цифровізація та лідерство: головні підсумки «Панацеї-2025»

25 листопада 2025 року в Українському домі відбулася урочиста церемонія нагородження щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея-2025» — головної національної події, що відзначає лідерів ринку, інновації та здобутки індустрії.

Ведучим церемонії традиційно став Тимур Мирошніченко, а музичну атмосферу вечора створив гурт KADNAY.

Фармацевтична галузь 2025 року: рік сміливості, інновацій і стійкості

Церемонія нагородження об’єднала провідні компанії, експертів та інноваторів року.

Українська фармацевтична індустрія у 2025 році продовжує працювати в умовах повномасштабної війни та економічної нестабільності. Попри тиск обставин, ринок демонструє унікальну здатність адаптуватися: компанії інвестують в інновації, розвивають нові підходи в продуктах і сервісах, впроваджують цифрові рішення та підтримують доступ пацієнтів до якісного лікування.

Цьогорічна церемонія стала вечором подяки всім, хто робить українську систему охорони здоров’я міцнішою, а фарму — конкурентною на глобальному рівні. Перед оголошенням переможців гості вшанували хвилиною мовчання захисників України.





Переможці «Панацея-2025»

КОМПАНІЯ РОКУ

AI Excellence Award, Штучний інтелект у фармації

Переможець: компанія Roche

Компанія відзначена за прорив у застосуванні штучного інтелекту та реалізацію проєкту «Скринінг діабетичної ретинопатії за допомогою ШІ» — інновації, що відкриває пацієнтам доступ до швидкої та точної діагностики.

Інвестори в інноваційне лікування під час війни. Міжнародні спонсори клінічних досліджень

Переможець: MSD

Компанія нагороджена за безперервну підтримку клінічних досліджень в Україні, посилення інвестицій у наукові програми та забезпечення пацієнтів доступом до сучасних методів лікування навіть у воєнний час.

ПРОЄКТ РОКУ

Впровадження eCTD в Україні

Переможець: Державний експертний центр МОЗ України

Україна у рекордні строки перейшла на міжнародний формат реєстраційних досьє eCTD, який використовують ЄС, США та провідні регулятори світу. Цей крок уже визнано одним із найважливіших цифрових проривів української фарми.

ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ РОКУ

Академія Polpharma

Проєкт відзначено за створення сучасного інтерактивного освітнього простору для лікарів із фокусом на практиці, фаховій підтримці та об’єднанні медичної спільноти довкола знань і розвитку.

ПРЕПАРАТ РОКУ — БЕЗРЕЦЕПТУРНА ГРУПА

Лавреати 2025 року:

• АМІКСИН ІС, компанія Інтерхім

• ПРОКТОЗАН НЕО, компанія STADA

• ЛАФЕРОБІОН, компанія STADA

• НІКСАР, компанія Berlin-Chemie Menarini

• ХІЛО-КОМОД, компанія Sona Exim

Ці препарати стали надійними «рішеннями першої лінії допомоги» для пацієнтів у 2025 році.

Динамічний лідер у низькоціновому сегменті

Переможець: ПУЛЬМОБРІЗ, компанія MOVIHealth

Препарат відзначено за високу ефективність, доступність і значний внесок у лікування сезонних респіраторних захворювань.

Проведення «Панацея-2025» стало можливим завдяки підтримці:

• Аналітичні партнери: IQVIA, SMD, Business Credit

• Професійні асоціації: AIMP, АВЛУ, АПРАД, АПАУ, Асоціація операторів ринку медичних виробів, «Фармацевтична ліга України», Українська асоціація науково-обгрунтованої системи охорони здоров’я

• Юридичний партнер: ГелОн

• Туристичний партнер: ДінАдіс

• Медіа-партнери: «Фармацевтична галузь», «Інтерфакс-Україна»

• Організатор: виробнича компанія «Здорово»

Цьогорічна «Панацея» вкотре довела: українська фармацевтична галузь не просто тримається під час війни — вона зростає, реформується та сміливо впроваджує світові стандарти.

Інноваційні рішення, освітні проєкти, підтримка клінічних досліджень та сучасні підходи до лікування — усе це формує нову, сильну та конкурентну українську фарму.

Організатори конкурсу подякували всім партнерам та учасникам за внесок у розвиток галузі та запросили спільноту на церемонію «Панацея-2026».



