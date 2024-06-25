МОЗ розробило проєкти підзаконних актів для запуску єдиного органу держконтролю у фармсфері

Міністерство охорони здоров'я України спільно з консультативною радою Advisory Board розробило проєкти дев'яти підзаконних актів для запуску єдиного органу держконтролю у фармсфері.

Як повідомляє відомство на своєму сайті, ці підзаконні акти стосуються, зокрема, реєстрації лікарських засобів, експертизи, проведення клінічних випробувань, фармнагляду, ліцензування, імпорту та контролю за обігом ліків.

МОЗ уточнює, що всього для запуску єдиного держоргану необхідно розробити майже 80 підзаконних актів.

Окрім того, МОЗ із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Марину Слободніченко повідомляє, що відомство вже розпочало формування кадрового потенціалу єдиного держоргану і навчання персоналу для нього за підтримки Єврокомісії.