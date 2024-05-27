Компанія "Байєр" призначила нового керівника фармацевтичного підрозділу в Україні

У травні Денис Комендатюк очолив Фармацевтичний підрозділ "Байєр" в Україні.

На цій посаді він змінив Нінель Лугівську, яка пропрацювала в компанії останні 9 років. Про це повідомила пресслужба компанії "Байєр" в Україні.

Денис приєднався до компанії у 2009 році на посаді менеджера з питань маркетингу медичного відділу. Згодом очолив напрям кардіології та зробив значний внесок в успіх препарату "ксарелто" в Україні.

"Мені близькі цінності "Байєр" - компанії, що залишається виробником інноваційних ліків, надійним роботодавцем та потужним економічним партнером України. На новій позиції, я, в першу чергу, ставлю перед собою завдання продовжити будувати імідж лідера фармацевтичного ринку України та продемонструвати зростання в усіх наших терапевтичних напрямках", - коментує Денис Комендатюк.

Незважаючи на скрутні для українських пацієнтів часи, компанія продовжить дбати про доступність інноваційних ліків, у тому числі й тих, які не мають аналогів на вітчизняному ринку. Наші проєкти вражають не лише своїми масштабами, а й кількістю реципієнтів, яким ми допомогли. Ще одним фокусом нового керівника будуть соціальні ініціативи, зокрема участь у благодійних проєктах.