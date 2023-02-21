Медицина

12:52 21.02.2023

Компанія "Байєр" із початку активного вторгнення РФ надала Україні допомогу на загальну суму понад EUR15 млн

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Компанія "Байєр" із початку активного вторгнення РФ надала Україні допомогу на загальну суму понад EUR15 млн

Компанія "Байєр" з початку активного вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року надала Україні допомогу на загальну суму понад EUR15 млн.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в компанії, зокрема, на запит МОЗ "Байєр" передавав лікарські засоби, зокрема протизапальні, антибіотики, онкологічні препарати, знеболювальні, серцево-судинні, антигістамінні, діагностичні, гемостатичні, вітаміни, протимікробні засоби та продукти для лікування захворювань шкіри.

Крім того, "Байєр" передав EUR1,3 млн на відновлення української інфраструктури охорони здоров'я через фандрейзингову платформу UNITED24. Виділена фінансова допомога буде надана для ремонту Чернігівського онкологічного центру та придбання обладнання для Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова.

Компанія надала близько 65 тис. упаковок препарату для лікування серцево-судинних захворювань на суму орієнтовно EUR3,4 млн. Також протягом року "Байєр" безкоштовно забезпечуватиме пацієнтів стаціонарів державних та комунальних закладів охорони здоров'я цим життєво необхідним медикаментом", - повідомили в компанії.

Крім того, "Байєр" передав Товариству Червоного Хреста України фінансову допомогу на суму близько 15 млн грн для закупівлі шести карет швидкої допомоги та 50 портативних дефібриляторів для українських лікарень, станцій метро та залізниці у 18 областях України.

Також компанія передала 164 318 упаковок вітамінів на суму понад 36 млн грн.

Крім того, у рамках забезпечення продовольчої безпеки України "Байєр" передав понад 26 тис. мішків насіння кукурудзи на підтримку українських фермерів на суму 154 млн грн. Ця допомога була розподілена серед понад 1250 дрібних господарств у 17 областях України та дозволила додатково засіяти кукурудзою близько 30 тис. га полів. Також на запит Мінагропроду "Байєр" здійснив відвантаження гуманітарної допомоги: 2 тис. мішків насіння ріпаку для понад 500 фермерських господарств у 11 областях України на суму понад 8 млн грн.

Крім того, "Байєр" виділив EUR 825 тис. організації Fondation suisse de déminage для придбання машини розмінування, яка використовуватиметься передусім для розмінування сільськогосподарських земель від нерозірваних мін і боєприпасів.

"Байєр" продовжує ведення бізнесу в Україні та регулярно сплачує податки до державного бюджету України, що сприяє підтримці економіки країни під час воєнного стану", - наголосили в компанії. У 2023 році компанія планує інвестувати понад 35 мільйонів євро у розширення виробництва на заводі з доопрацювання насіння у селі Почуйки Житомирської області.

Теги: #допомога #байєр

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