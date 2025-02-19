Інтерфакс-Україна
Економіка
20:43 19.02.2025

В Україні має бути політика протекціонізму - директорка ради директорів фармкомпанії "Дарниця"

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В Україні має бути політика протекціонізму - директорка ради директорів фармкомпанії "Дарниця"

В Україні має бути політика протекціонізму, вітчизняні виробники мають бути спрямовані, в першу чергу, на забезпечення внутрішніх потреб в лікарських засобах, вважає директорка ради директорів фармкомпанії "Дарниця" Катерина Загорій.

"Якщо десь п’ять років тому ми думали про те, що фармацевтичному бізнесу треба розвиватися за кордон, треба експортувати, то зараз ми собі абсолютно чітко відповіли на питання: політика протекціонізму в країні має бути, фармацевтичний бізнес – це національна безпека всередині країни", - сказала вона під час форуму "Діалоги з NV "Україна змінює світ. Як відкриваються можливості?" в середу.

Загорій зазначила, що перед тим, як "дивитись, що відбувається за межами країни, треба, в першу чергу, виробити ліки, які повністю забезпечать країну всередині".

"Це трохи змінило наше ставлення до того, що відбувається. Наша нова стратегія, яка абсолютно нами прийнята, що в першу чергу ми забезпечуємо повністю Україну", - підкреслила вона.

Загорій зазначила, що українські фармкопанії наразі переглядають свої стратегії, виходячи з актуальної ситуації.

"П’ять років назад ми дивилися на фармацевтичну стратегію ЄС, тому що ми ближчі до Європи. Є купа правил і регуляцій в Європі, ми думали, що це повинно би працювати у нас і туди дивилися. Але це все не так. Те, куди розвивається Європа в фармацевтичному бізнесі, це не той шлях, по якому ми маємо йти. Він нам нічим не допоможе", - сказала вона.

"Коли кордони закриті, коли складно з імпортом, коли складно з логістикою, з дистрибуцією, треба в першу чергу забезпечити українського споживача. Це зовсім інша тактика і стратегія. Для фармацевтичного бізнесу це однозначно, бо це питання національної безпеки", - підкреслила Загорій.

Як повідомлялося, частка експорту в загальних продажах фармацевтичної компанії "Дарниця" за підсумками 2024 року становила 3,5%. Станом на кінець 2024 року препарати "Дарниці" були зареєстровані в 22 країнах, серед яких, зокрема, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, В'єтнам, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Ірак, Казахстан, Киргизія, Латвія, Малайзія, Молдова, Монголія, Нова Зеландія, Польща, Сінгапур, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан і Ємен.

В 2024 році "Дарниця" зареєструвала за кордоном 10 лікарських засобів і вийшла на ринки шести нових країн. Зокрема, новими ринками, відкритими у 2024 році, стали країни ЄС, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Нова Зеландія, Малайзія.

За підсумками 2023 року частка експорту в продажах "Дарниці" сягала 4%, компанія експортувала продукцію до 17 країн.

Теги: #фармацевтика #думка #протекціонізм

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