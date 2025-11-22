Грем: Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною та суверенною державою із здатністю захистити себе

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп, прагнучи досягти миру в російсько-українській війні, діятиме шляхом тиску на обидві сторони, однак кінцевий результат, за його словами, має гарантувати збереження українського суверенітету.

"Президент Трамп, прагнучи миру в російсько-українській війні, робитиме це, підштовхуючи обидві сторони. Але врешті-решт він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захистити себе від майбутньої агресії. Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори могли призвести до якогось іншого результату", — зазначив Грем у дописі в соцмережі Х.

Сенатор підкреслив, що перебіг війни уважно відстежує міжнародна спільнота, і її завершення не повинно створювати стимулів для нових агресивних дій у світі.

Він також підкреслив необхідність повернення українських дітей, викрадених Росією: "Насамкінець, ще раз пам’ятайте, що українські діти, викрадені путінською Росією, мають бути повернуті додому в цілості й схоронності".

Джерело: https://x.com/lindseygrahamsc/status/1992313084883661248?s=46