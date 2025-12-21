21 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

21 грудня 2025 року відзначають Всесвітній день медитації, Всесвітній день баскетболу, День Державної служби зайнятості України, День зимового сонцестояння.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Юліани.

День 1397 Російська агресія - Day 1397 Russian aggression

Всесвітній день баскетболу

Всесвітній день баскетболу, що відзначається 21 грудня, є глобальним святом баскетболу — спорту, який не знає кордонів і об'єднує людей різного походження. Цей день присвячений визнанню впливу баскетболу на суспільство, культуру та міжнародні відносини.

День Державної служби зайнятості України

День Державної служби зайнятості України, що відзначається 21 грудня, знаменує собою річницю створення життєво важливого інституту, покликаного вирішувати проблеми безробіття та сприяти працевлаштуванню населення України.

День зимового сонцестояння



Зимове сонцестояння для жителів Північної півкулі настає 21 або 22 грудня. У цю добу ніч триватиме понад 16 годин, а світловий день буде найкоротшим за весь рік. Саме з цього часу день почне повільно, але невпинно збільшуватися, а ночі — скорочуватися.

У багатьох культурах цей день вважався символом перелому та оновлення — темрява досягає максимуму, після чого світла стає більше.

Блакитне Різдво

Блакитне або Синє Різдво відзначається 21 грудня. Блакитне Різдво, також відоме як Найдовша ніч, посідає особливе місце в західній християнській традиції. Окрім релігійного відзначення, Блакитне Різдво також має інше значення в контексті діяльності правоохоронних органів та служб з надзвичайних ситуацій.

Всесвітній день медитації

Раз на рік — 21 грудня — людство святкує Всесвітній день медитації (офіційний). Це запрошення зупинитися, прислухатися і просто побути.

Народилися в цей день:

155 років від дня народження Михайла Михайловича Остроградського (1870-1923), українського військового діяча, одного з засновників та командувачів Чорноморського флоту Української Держави;

120 років від дня народження Миколи Володимировича Дукина (1905-1943), українського письменника, журналіста, перекладача.

Ще цього дня:

1913 - У нью-йоркській газеті публікують перший в історії кросворд, який складає Артур Вінн;

1937 - У Голлівуді відбувається прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка та семеро гномів";

1988 - Дослідний зразок найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія" здійснює перший політ;

1991 - Незалежність України визнають Азербайджан і Сьєрра-Леоне;

2007 - До Шенгенської зони входить ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Церковне свято:

День пам’яті святої мучениці Юліани. Вона була римською християнкою, що жила в ІІІ столітті, дочкою римського сенатора Александра, який був відомим язичником. Юліана вирішила приєднатися до християнської громади і відкрито висловлювала свою віру, що призвело до її арешту. Батько намагався переконати її повернутися до язичництва, але Юліана залишилася вірною Господу. Вона була засуджена і змушена вийти заміж за язичника, але відмовилася від цього шляху. Юліана була страчена за свою віру 302 року.

Іменини:

Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій, Уляна.

З прикмет цього дня:

Червоний світанок – до заметілі, багато снігу – до хорошого врожаю (або дощового літа, якщо йде завірюха), а тиха морозна погода – до спокійної зими та дощового літа, а от синиці голосно цвірінькають – до морозів вночі. Також вважається, що погода цього дня показує, яким буде вересень, а грім – до сильного вітру.